450 Menschen demonstrieren in Augsburg für mehr Klimaschutz

Mit einer Demonstration auf dem Königsplatz hat Fridays for Future Augsburg am Freitagnachmittag ein Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit gesetzt. Rund 450 Menschen beteiligten sich nach Veranstalterangaben am bundesweiten Klimastreik zur Halbzeit der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya. Sie forderten verbindliche Klimaschutzmaßnahmen und mehr Unterstützung für besonders betroffene Länder.

In bundesweit fast 50 Städten gingen Menschen auf die Straße, um während der zweiten Hälfte der Klimakonferenz den Druck auf die Politik zu erhöhen. Die Augsburger Organisatoren verlangten vor allem, dass wohlhabende Staaten mehr Verantwortung übernehmen.

„Wir waren mit 450 Menschen auf der Straße, um zu zeigen dass die Weltklimakonferenz endlich dazu genutzt werden muss, gerechte internationale Vereinbarungen für Klimaschutz zu finden. Die Reichen, welche das Klima am meisten zerstören, müssen endlich ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und sich gegenüber den am stärksten Betroffenen solidarisch zeigen. Deutschland und Europa müssen endlich handeln“, erklärte Raphael Reuter von Fridays for Future Augsburg.

Mehr finanzielle Hilfe für betroffene Länder

Ein weiteres Thema war die unzureichende Unterstützung des Globalen Südens bei der Bewältigung von Klimaschäden. Als Beispiel nannten die Aktivisten die Sturzflut in Nepal im August. Obwohl das Land erstmals Geld aus dem internationalen Fonds für Verluste und Schäden erhält, decken die bewilligten 20 Millionen Dollar nach Angaben der Organisatoren weniger als ein Prozent der tatsächlichen Kosten. Eine zentrale Forderung war deshalb eine deutliche Ausweitung der finanziellen Hilfen für besonders betroffene Staaten.

Ausstieg aus fossilen Energien gefordert

Zudem verlangte Fridays for Future einen schnelleren und sozial gerechten Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Der aktuelle Emissions Gap Report prognostiziert bei der derzeitigen Entwicklung eine Erderwärmung von bis zu 2,8 Grad bis zum Jahr 2100.

Die Demonstrierenden kritisierten außerdem die aus ihrer Sicht fehlende politische Unterstützung. Auch die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz, nicht zur Weltklimakonferenz zu reisen, stieß bei den Aktivisten auf Kritik.

Neben Fridays for Future beteiligten sich in Augsburg auch der Augsburger Flüchtlingsrat und Greenpeace mit Redebeiträgen an der Veranstaltung.