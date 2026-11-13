Pkw-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen

Unbekannte haben am Donnerstag in Augsburg-Göggingen einen Pkw-Anhänger der Marke Humbaur gestohlen. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Anhänger wurde am 12. November 2026 zwischen 12.00 und 15.45 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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