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Pkw-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen

Pkw-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte haben am Donnerstag in Augsburg-Göggingen einen Pkw-Anhänger der Marke Humbaur gestohlen. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Anhänger wurde am 12. November 2026 zwischen 12.00 und 15.45 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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