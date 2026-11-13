Polizei stoppt 36-Jährigen mit 1,2 Promille in Augsburg

Am Alten Gaswerk in Augsburg-Oberhausen hat die Polizei bei einem 36-jährigen Autofahrer rund 1,2 Promille festgestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Die Beamten kontrollierten den Mann am Donnerstag, 12. November 2026, gegen 11.15 Uhr. Dabei bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.

Gegen den 36-Jährigen mit slowakischer Staatsangehörigkeit wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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