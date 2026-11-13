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Polizei stoppt 36-Jährigen mit 1,2 Promille in Augsburg

Polizei stoppt 36-Jährigen mit 1,2 Promille in Augsburg
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Alten Gaswerk in Augsburg-Oberhausen hat die Polizei bei einem 36-jährigen Autofahrer rund 1,2 Promille festgestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Die Beamten kontrollierten den Mann am Donnerstag, 12. November 2026, gegen 11.15 Uhr. Dabei bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.

Gegen den 36-Jährigen mit slowakischer Staatsangehörigkeit wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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