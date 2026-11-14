Starke Leistung reicht nicht zum Derbysieg – Augsburger Panther verlieren wieder gegen München

Die Augsburger Panther haben auch das zweite Saisonduell mit dem EHC Red Bull München verloren. Trotz einer über weite Strecken starken Leistung unterlag der AEV vor heimischem Publikum mit 4:5. Damit war es bereits die neunte Niederlage gegen den Rivalen in Folge.

Mit D.J. Busdeker kehrte ein zuletzt verletzter Stürmer in den Kader zurück. Sean Malone fehlte weiterhin. Die Panther starteten engagiert und gingen durch Tim Wohlgemuth in der 12. Minute in Führung. Kurz vor der ersten Pause legte der Stürmer in Überzahl seinen zweiten Treffer nach. Alexander Blank bereitete beide Tore vor.

München meldete sich allerdings direkt nach Wiederbeginn zurück. Patrick Hager verkürzte zunächst (22.), Lucas Thaler sorgte im Powerplay für den Ausgleich (26.). Die Schwaben fand jedoch eine schnelle Antwort: Blank brachte den AEV mit einem Schuss ins Kreuzeck erneut in Führung (30.). Doch auch diese hielt nicht lange. Veit Oswald stellte nach einem Zuspiel von Yasin Ehliz auf 3:3 (35.).

München entscheidet das Derby

Im Schlussdrittel begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Dann nutzten die Gäste eine unglückliche Situation in der Augsburger Defensive: Während Luke Toporowski nach einem Zusammenprall am Boden lag, traf Philipp Krening zur Münchner Führung (49.).

Die Panther drängten anschließend auf den Ausgleich, mussten kurz vor Schluss aber den nächsten Rückschlag hinnehmen. Krening traf ins verwaiste Tor zum 5:3 (59.). Kyle Wood verkürzte 15 Sekunden vor dem Ende noch auf 4:5, für eine weitere Aufholjagd reichte die Zeit jedoch nicht mehr.

Für die Augsburger geht es bereits am Sonntag um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven weiter.