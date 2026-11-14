ESV Kaufbeuren feiert souveränen Heimsieg gegen Riessersee

Mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg ist der ESV Kaufbeuren nach der Deutschland-Cup-Pause in den Spielbetrieb der DEL2 zurückgekehrt. Vor knapp 2500 Zuschauern besiegten die Joker am 16. Spieltag den SC Riessersee. Torhüter Nikita Quapp durfte sich dabei über seinen ersten Shutout der Saison freuen.

Im ersten Abschnitt taten sich die Gastgeber noch schwer. Viele Scheibenverluste und ein geringes Spieltempo ermöglichten den Gästen mehrere gute Chancen. Doch Quapp hielt seinen Kasten sauber, sodass es torlos in die erste Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Kaufbeurer das Tempo und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Tom Schwarz brachte den ESVK in der 24. Minute nach Vorarbeit von Yannik Burghart und Tomas Schwamberger in Führung. Kurz vor der zweiten Pause legte der 22-Jährige mit seinem zweiten Treffer nach und stellte auf 2:0 (38.).

Quapp hält den Kasten sauber

Auch im Schlussdrittel blieben die Joker spielbestimmend und ließen defensiv kaum etwas zu. Fabian Ribnitzky erhöhte nach Vorarbeit von Max Oswald und Sami Blomqvist in der 49. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte William Eriksson, der nach Zuspiel von Eero Elo zum 4:0-Endstand traf.

Damit gelang dem ESV Kaufbeuren ein souveräner Heimsieg, bei dem neben Doppeltorschütze Schwarz vor allem Schlussmann Quapp überzeugte.