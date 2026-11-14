Neuer Aufsichtsrat des FC St. Pauli von Mitgliedern gewählt

Beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli haben fast 1.300 Mitglieder einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Zur Wahl hätten 22 Kandidaten gestanden und damit so viele wie nie zuvor, teilte der Zweitligist nach der Mitgliederversammlung im Congress Center in Hamburg am Samstag mit.

Wiedergewählt worden seien Kathrin Deumelandt mit 477 Stimmen, Inga Schlegel mit 388 Stimmen und Sönke Goldbeck mit 410 Stimmen. Neu im Gremium seien Henning Rennekamp, der mit 421 Stimmen gewählt worden sei, Christopher Heinemann mit 418 Stimmen, Julia Schmid mit 410 Stimmen und Roland Czycholl, der 384 Stimmen erhalten habe, so der FC St. Pauli weiter.

Die vier Neuen folgten auf René Born, Philippe Niebuhr und Sandra Schwedler, die sich nach teils langer Arbeit im Aufsichtsrat nicht erneut zur Wahl gestellt hätten, sowie auf Anna-Maria Hass, die mit 361 Stimmen eine Wiederwahl knapp verpasst habe. Insgesamt seien 1.289 gültige Stimmen abgegeben worden, so der Zweitligist.