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Miersch fürchtet weitere Preisanstiege beim Deutschlandticket

Miersch fürchtet weitere Preisanstiege beim Deutschlandticket
Deutschlandticket (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hat vor weiteren Preisanstiegen beim Deutschlandticket gewarnt. „Den vereinbarten kontinuierlichen Preisanstieg sehe ich mit Sorge. Er darf in den folgenden Jahren nicht ins Uferlose steigen“, sagte Miersch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Das Thema Bezahlbarkeit des Deutschlandtickets gehöre wieder auf die Tagesordnung. Auf die Frage, ab welchem Preis das Deutschlandticket zu teuer werde, sagte der SPD-Fraktionschef: „Das ist sicherlich sehr individuell. Den derzeitigen Preis des Deutschlandtickets halte ich für angemessen.“ Aktuell kostet das Ticket, das für den bundesweiten öffentlichen Personennahverkehr berechtigt, 63 Euro im Monat. Im kommenden Jahr wird der Preis auf 66,80 Euro pro Monat ansteigen.

Eine verlässliche Förderung sicherte Miersch Kaufinteressenten von Elektroautos zu. Er halte es für geboten, „mehr Geld zur Verfügung zu stellen, wenn man sieht, dass sich die Förderung aufgrund der begrenzten Mittel dem Ende zuneigt“, so Miersch. Man sehe, dass vor allem mittlere und kleinere Einkommen von der derzeitigen Förderung profitieren würden.

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