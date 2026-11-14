Neutraubling: Mann ermöglicht Festnahme zweier Tatverdächtiger

Franz Gärtner hat in Neutraubling einen versuchten Callcenterbetrug erkannt und der Polizei geholfen, zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Im Mai 2026 rief ein Mann Gärtner an und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter Verwendung der bekannten Einbruchslegende forderte der Anrufer ihn auf, Bargeld und Wertsachen bei seiner Bank abzuholen. Diese sollten angeblich zum Schutz vor Einbrüchen von der Polizei verwahrt werden.

Gärtner erkannte den Betrugsversuch und informierte umgehend die Polizeiinspektion Neutraubling. In Absprache mit dem Anrufer vereinbarte er einen weiteren Telefonkontakt. Dabei sollte er seine Wertsachen in ein weißes Tuch wickeln und einem angekündigten Abholer übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg leitete währenddessen operative Maßnahmen ein.

Als ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen festgestellt wurde und der Beifahrer bei Gärtner klingelte, nahmen die Einsatzkräfte beide Tatverdächtigen vorläufig fest. Gärtner blieb nach Angaben der Polizei während des Einsatzes ruhig und spielte seine Rolle als vermeintlich Geschädigter weiter. Seine schnelle Reaktion und aktive Mitwirkung ermöglichten demnach, dass die Tatverdächtigen tatsächlich einen Abholer zu ihm schickten.

Anerkennung für besonnenes Handeln

Am Donnerstag, 12. November 2026, überreichte Leitender Kriminaldirektor Robert Fuchs Gärtner ein Dankschreiben und eine Geldzuwendung. Damit würdigte die Polizei sein besonnenes Verhalten und seinen entscheidenden Beitrag zum erfolgreichen Einsatz.

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