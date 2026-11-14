Unbekannte überfallen Antiquitätenhändler in Kulmbach

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagvormittag den Inhaber eines Antiquitätengeschäfts in Kulmbach angegriffen, leicht verletzt und Bargeld gestohlen.

Der Überfall ereignete sich zwischen 9.45 und 9.50 Uhr auf dem Parkplatz „Schießgraben“ in der Oberen Stadt. Die Männer schlugen auf den Geschädigten ein und entwendeten Bargeld, das sich in einem grünen Etui befand. Nach bisherigen Erkenntnissen führten sie außerdem ein Klappmesser mit sich. Die beiden waren dem Mann bereits vor dem Geschäft aufgefallen und folgten ihm mutmaßlich zum Parkplatz.

Die Männer werden auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Einer trug eine grüne, der andere eine dunkle Jacke. Einer hatte ein Tattoo am Hals und eine Halbglatze, der zweite einen Vollbart. Unterwegs waren sie mit einem dunklen BMW mit Nürnberger Zulassung. Die Fluchtrichtung ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und führt Fahndungsmaßnahmen in und um Kulmbach durch. Die Hintergründe sind noch unklar; nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Zeugen mit Beobachtungen im Bereich der Oberen Stadt oder des Parkplatzes „Schießgraben“ sowie mit Hinweisen zu den Männern oder dem BMW werden gebeten, sich unter 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.

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