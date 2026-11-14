100 Vapes auf A8: Fahrer vorläufig festgenommen

Bei einer Kontrolle auf der A8 bei Bad Feilnbach haben Fahnder 100 Vapes mit mutmaßlich synthetischen Cannabinoiden entdeckt. Der 36-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Die Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierte den Pkw am Donnerstagabend, 12. November 2026, gegen 20.30 Uhr auf Höhe des Ortsteils Dettendorf in Fahrtrichtung Salzburg. Das Fahrzeug hatte eine kroatische Zulassung. Der 36-jährige Fahrer mit kroatischer Staatsangehörigkeit war allein unterwegs.

In dem Wagen fanden die Beamten 100 Vapes. Der mögliche THC-Gehalt lag nach den bislang bekannten Informationen um ein Vielfaches über dem erlaubten Wert. Der Mann wurde deshalb wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz oder das Konsumcannabisgesetz vorläufig festgenommen. Ein mitgeführtes Tierabwehrspray wurde zur Gefahrenabwehr einbehalten.

Haftantrag zurückgenommen

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte zunächst Haftantrag gegen den Tatverdächtigen, nahm diesen am Freitag, 13. November 2026, jedoch wieder zurück.

Zunächst soll ein Wirkstoffgutachten klären, ob die Vapes tatsächlich synthetische Cannabinoide enthielten und ob ein Straftatbestand nach dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Konsumcannabisgesetz erfüllt ist. Der Haftantrag wurde zurückgenommen, weil das Ergebnis des Gutachtens noch aussteht.

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