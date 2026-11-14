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Wettstetten: 42-Jähriger nach mutmaßlichem Hammerangriff in Haft

Wettstetten: 42-Jähriger nach mutmaßlichem Hammerangriff in Haft
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Auseinandersetzung zwischen rund 40 Bauarbeitern in Wettstetten ist ein 22-Jähriger am Kopf verletzt worden. Ein 42-Jähriger befindet sich wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Haft.

Streit bei Gleisarbeiten eskaliert

Die Bauarbeiter zweier Firmen waren am Mittwoch, 11. November 2026, an der Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg im Bereich Wettstetten mit Gleisarbeiten beschäftigt. Kurz vor 14 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand schlug ein 42-Jähriger einem 22-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf. Der syrische Staatsangehörige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der russische Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde er am 12. November 2026 einem Haftrichter vorgeführt. Anschließend kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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