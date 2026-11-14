Oberfränkische Polizei stellt 22 Verstöße bei Kontrollen fest

Bei einer zweiwöchigen, länderübergreifenden Schwerpunktaktion gegen Einbruchskriminalität kontrollierte die oberfränkische Polizei 677 Personen und 272 Kraftfahrzeuge. Dabei stellten die Einsatzkräfte 22 Verstöße fest.

An der Aktion waren 112 Beamte beteiligt. Zu den festgestellten Verstößen gehörten unter anderem ein Diebstahlsdelikt sowie Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz, dem Aufenthaltsgesetz und dem Anti-Doping-Gesetz. Hinzu kamen verschiedene Verkehrsstraftaten und Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Einbrecher suchen häufig nach günstigen Gelegenheiten. Besonders in den Nachmittags- und frühen Abendstunden sollten Bewohner aufmerksam sein. Dunkle Häuser und Wohnungen können darauf hindeuten, dass niemand zu Hause ist.

Beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung sollten sämtliche Fenster und Türen sorgfältig geschlossen werden. Gekippte Fenster bieten keinen ausreichenden Schutz. Haus- und Wohnungstüren sollten Bewohner abschließen und nicht nur ins Schloss ziehen.

Zeitschaltuhren für die Beleuchtung und die Unterstützung durch Nachbarn können auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermitteln. Hinweise auf längere Abwesenheiten sollten nicht in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.

Eine ausreichende Außenbeleuchtung und Bewegungsmelder können Einbrechern das unbemerkte Vorgehen erschweren. Zudem empfiehlt die Polizei, leicht erreichbare Fenster und Terrassentüren geeignet zu sichern.

Verdächtige Beobachtungen melden

Die Polizei bittet die Bevölkerung, auf fremde Personen oder ungewöhnliche Fahrzeuge in der Nachbarschaft zu achten. Verdächtige Personen sollten Bürger nicht selbst ansprechen, sondern den Notruf 110 wählen und ihre Beobachtungen möglichst genau schildern.

Wer sein Zuhause zusätzlich absichern möchte, kann sich bei der Kriminalpolizei kostenlos zum Einbruchschutz beraten lassen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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