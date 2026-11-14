Polizei nimmt 15 Tatverdächtige bei Drogenrazzia fest

Bei einem Großeinsatz gegen eine Gruppierung und deren Abnehmer hat die Polizei 15 Tatverdächtige im Alter von 20 bis 38 Jahren festgenommen. Die Ermittler stellten unter anderem Betäubungsmittel im unteren dreistelligen Kilogrammbereich, einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag, Wertgegenstände und zwei Fahrzeuge sicher.

Am Donnerstag, 12. November 2026, vollzogen Einsatzkräfte der Kriminalpolizeien aus Fürstenfeldbruck, Augsburg und München zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse und mehrere Haftbefehle. Die Maßnahmen richteten sich gegen eine Gruppierung und deren Abnehmer wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Große Mengen an Drogen sichergestellt

Bei dem Einsatz stellten die Beamten Kokain im oberen einstelligen Kilogrammbereich, Amphetamin im unteren zweistelligen Kilogrammbereich und Cannabisprodukte im oberen zweistelligen Kilogrammbereich sicher. Außerdem wurden ein niedriger sechsstelliger Geldbetrag, Wertgegenstände und zwei Fahrzeuge sichergestellt.

Bereits vor dem Großeinsatz hatten die Ermittler Cannabisprodukte im mittleren zweistelligen Kilogrammbereich sowie Kokain im mittleren dreistelligen Grammbereich sichergestellt. Diese Drogen konnten den Beschuldigten zugeordnet werden.

15 Tatverdächtige in Haft

Unter den festgenommenen Tatverdächtigen befinden sich 13 Männer und zwei Frauen. Sie haben laut Polizei die deutsche, bosnische, kroatische oder afghanische Staatsangehörigkeit und befinden sich seither in Haft.

Die Auswertung der zahlreichen sichergestellten Gegenstände und Betäubungsmittel dauert ebenso an wie die weiteren Ermittlungen. Wegen des laufenden Verfahrens macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben.

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