Augsburg: Zwei Wohnungseinbrüche und ein Einbruchsversuch

Unbekannte Täter drangen in der Augsburger Innenstadt und im Antonsviertel in Wohnungen ein; in Lechhausen blieb es bei einem Versuch.

Polizei ermittelt in drei Fällen

In der Alpenstraße in der Innenstadt verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 12. November 2026, zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Die Höhe des Sach- und Beuteschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung.

Auch in der Morellstraße im Antonsviertel kam es zu einem Wohnungseinbruch. Der Zutritt erfolgte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Dienstag, 10. November, 17 Uhr, und Donnerstag, 12. November, 11 Uhr. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird noch ermittelt. In diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen Einbruchdiebstahls.

In der Stätzlinger Straße in Lechhausen blieb es am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Versuch. Der anwesende Wohnungsinhaber hörte Geräusche an der Wohnungstür und stellte kurz darauf Beschädigungen fest. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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