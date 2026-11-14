Fettbrand in Dachauer Einkaufszentrum: Mann schwer verletzt

Bei einem Fettbrand in einem Restaurant eines Dachauer Einkaufszentrums hat ein 56-jähriger Restaurantangehöriger schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Feuer wurde am 13. November 2026 gegen 11 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Fraunhoferstraße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand in einem Restaurant durch einen Fettbrand. Eine weitere Person wird wegen einer leichten Rauchgasintoxikation behandelt.

Feuer breitet sich bis zum Dach aus

Das Feuer breitete sich durch die Lüftungsanlage bis zum Dach des Gebäudes aus. Die Löscharbeiten der Einsatzkräfte dauerten an. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Brandortbegehung am Montag geplant

Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck planen für Montag eine Begehung des Brandorts.

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