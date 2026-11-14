Brand in Dachauer Einkaufszentrum breitet sich bis Dachstuhl aus

Ein Brand in einem Restaurant eines Dachauer Einkaufszentrums hat sich über einen Lüftungsschacht bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauern an, das Einkaufszentrum bleibt nach aktuellem Stand vorerst geschlossen.

Ein Schwelbrand und mehrere Glutnester erschweren die Löscharbeiten der Feuerwehr. Um den Brand im Inneren zu löschen, soll das Dach geöffnet werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die umliegende Nachbarschaft aufgefordert, in den Häusern zu bleiben und Türen sowie Fenster geschlossen zu halten.

Brandwache über Nacht am Gebäude

Im Einsatz sind ein Großaufgebot der Feuerwehr, der Rettungsdienst, Beamte der Polizei Dachau und das Technische Hilfswerk. Weitere Verletzte sind derzeit nicht bekannt. Ein Ende der Löscharbeiten ist noch nicht abzusehen; die Feuerwehr wird über Nacht eine Brandwache am Gebäude abstellen.

Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Nach Abschluss der für Montag vorgesehenen Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck soll weiter berichtet werden.

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