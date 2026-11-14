Vermisster aus dem Unterallgäu: Polizei bittet um Hinweise

Ein Mann aus dem Landkreis Unterallgäu wird seit dem 1. Oktober 2026 vermisst. Sein Pkw wurde am Waldrand bei Eschach/Eschacher Weiher nahe Buchenberg gefunden.

Der Vermisste unternimmt gelegentlich allein mehrtägige Wander- oder Fahrradtouren. Bisherige Suchmaßnahmen mit Personensuchhunden in dem Gebiet blieben erfolglos.

Beschreibung des Vermissten

etwa 174 Zentimeter groß

etwa 70 bis 75 Kilogramm schwer, schlank und sportlich

olivfarbenes T-Shirt und olivfarbene Shorts

möglicherweise Brille

braune, kurze, glatte Haare

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

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