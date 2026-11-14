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Vermisster aus dem Unterallgäu: Polizei bittet um Hinweise

Vermisster aus dem Unterallgäu: Polizei bittet um Hinweise
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein Mann aus dem Landkreis Unterallgäu wird seit dem 1. Oktober 2026 vermisst. Sein Pkw wurde am Waldrand bei Eschach/Eschacher Weiher nahe Buchenberg gefunden.

Der Vermisste unternimmt gelegentlich allein mehrtägige Wander- oder Fahrradtouren. Bisherige Suchmaßnahmen mit Personensuchhunden in dem Gebiet blieben erfolglos.

Beschreibung des Vermissten

  • etwa 174 Zentimeter groß
  • etwa 70 bis 75 Kilogramm schwer, schlank und sportlich
  • olivfarbenes T-Shirt und olivfarbene Shorts
  • möglicherweise Brille
  • braune, kurze, glatte Haare

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Mann aus Unterallgäu vermisst: Auto bei Buchenberg gefunden

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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