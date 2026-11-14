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Humbaur-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen

Humbaur-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Zwischen 12 und 15.45 Uhr ist am Donnerstag in Augsburg-Göggingen ein Pkw-Anhänger gestohlen worden.

Der Anhänger der Marke Humbaur verschwand am 12. November aus der Oskar-von-Miller-Straße. Als Täter kommen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen infrage. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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