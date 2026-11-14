Humbaur-Anhänger in Augsburg-Göggingen gestohlen

Zwischen 12 und 15.45 Uhr ist am Donnerstag in Augsburg-Göggingen ein Pkw-Anhänger gestohlen worden.

Der Anhänger der Marke Humbaur verschwand am 12. November aus der Oskar-von-Miller-Straße. Als Täter kommen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen infrage. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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