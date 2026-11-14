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Schockanruf in Mering: 91-Jährige übergibt Wertsachen

Schockanruf in Mering: 91-Jährige übergibt Wertsachen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Eine 91-Jährige aus Mering hat nach einem Schockanruf Bargeld und Wertgegenstände an einen bislang unbekannten Abholer übergeben.

Die Frau wurde am Donnerstag, 12. November 2026, im Laufe des Tages telefonisch von einem oder mehreren bislang unbekannten Trickbetrügern kontaktiert. Diese täuschten einen medizinischen Notfall eines nahen Angehörigen vor. Dadurch veranlassten sie die Seniorin, Bargeld und Wertgegenstände aus ihrem Zuhause zusammenzutragen.

Gegen 18.15 Uhr holte ein bislang unbekannter Täter die Gegenstände ab. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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