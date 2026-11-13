Schockanruf in Mering: 91-Jährige übergibt Wertsachen

Eine 91-Jährige aus Mering hat nach einem Schockanruf Bargeld und Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer übergeben.

Die Frau wurde am Donnerstag, 12. November 2026, im Laufe des Tages von einem oder mehreren bislang unbekannten Trickbetrügern telefonisch kontaktiert. Diese täuschten einen medizinischen Notfall eines nahen Angehörigen vor. Daraufhin trug die Seniorin zuhause befindliches Bargeld und Wertgegenstände zusammen, um sie anschließend zu übergeben.

Gegen 18.15 Uhr holte ein bislang unbekannter Täter die Gegenstände ab. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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