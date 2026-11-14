Polizei kontrolliert Autofahrer mit 1,2 Promille in Augsburg

Ein 36-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag am Alten Gaswerk in Augsburg mit rund 1,2 Promille kontrolliert worden.

Beamte überprüften den Mann am 12. November gegen 11.15 Uhr im Stadtteil Oberhausen. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den 36-Jährigen, der die slowakische Staatsangehörigkeit besitzt, wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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