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Polizei kontrolliert Autofahrer mit 1,2 Promille in Augsburg

Polizei kontrolliert Autofahrer mit 1,2 Promille in Augsburg
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein 36-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag am Alten Gaswerk in Augsburg mit rund 1,2 Promille kontrolliert worden.

Beamte überprüften den Mann am 12. November gegen 11.15 Uhr im Stadtteil Oberhausen. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den 36-Jährigen, der die slowakische Staatsangehörigkeit besitzt, wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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Mehr zum Thema: Polizei stoppt 36-Jährigen mit 1,2 Promille in Augsburg · Augsburg-Oberhausen: Autofahrer mit rund 1,2 Promille gestoppt

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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