Falsche Polizisten erbeuten in Garching Bargeld und Gold

In Garching haben unbekannte Täter in zwei Fällen mit der Masche falscher Polizeibeamter Bargeld und Gold erbeutet. Der Schaden liegt in einem Fall bei mehreren tausend, im anderen bei mehreren zehntausend Euro.

Geld und Gold vor die Wohnung gestellt

Am 11. November 2026 gegen 15 Uhr rief ein unbekannter Mann einen über 80-jährigen Deutschen aus dem Landkreis München an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, ein Mitarbeiter der Bank des Seniors sei in betrügerische Aktivitäten verwickelt. Der Mann hob daraufhin mehrere tausend Euro ab, legte das Geld in einen Kochtopf und stellte diesen vor seine Wohnungstür. Kurz darauf nahm ein unbekannter Abholer das Geld an sich. Erst mehrere Stunden später kam dem Senior die Situation ungewöhnlich vor. Er verständigte die Polizei.

Am folgenden Tag wurde eine ebenfalls über 80-jährige Deutsche aus dem Landkreis München von zwei unbekannten Anrufern kontaktiert, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie behaupteten, bei der Festnahme von Einbrechern sei eine Liste mit möglichen Opfern gefunden worden, auf der auch der Name der Frau stehe. Außerdem hätten die Täter ein Gerät, mit dem sich Gold in Wohnungen aufspüren lasse. Die Frau legte Goldgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro in einen Kochtopf und stellte ihn vor die Haustür. Ein unbekannter Abholer nahm die Gegenstände später mit. Einige Stunden danach informierte die Frau den Polizeinotruf.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen dem 11. November, 15 Uhr, und dem 12. November 2026, 11 Uhr, im Bereich Prof.-Angermair-Ring, Danziger Straße und Mühlfeldweg Beobachtungen gemacht haben. Für den zweiten Fall werden Hinweise zu Wahrnehmungen am 12. November zwischen 13 und 17.30 Uhr im Bereich Hohe-Brücken-Straße und Heidenheimer Straße gesucht. Hinweise nimmt das Kommissariat 61 unter der Telefonnummer 089 2910-0 entgegen.

Polizei warnt vor falschen Beamten

Die Polizei weist darauf hin, dass falsche Polizei- oder Kriminalbeamte häufig vorgeben, in der Nachbarschaft habe es Einbrüche gegeben. Anschließend verlangen sie Angaben zu Geld oder Schmuck oder fordern die Übergabe von Wertsachen. Betroffene sollten selbstständig den Polizeinotruf 110 wählen und zuvor sicherstellen, dass das erste Gespräch tatsächlich beendet wurde. Unbekannte Personen sollten nicht in die Wohnung gelassen werden. Zudem sollten am Telefon keine Angaben zu finanziellen Verhältnissen oder Bankverbindungen gemacht werden.

Frau fährt alkoholisiert und ohne Führerschein

In Ramersdorf-Perlach fuhr eine 45-Jährige am 11. November gegen 19.40 Uhr mit einem Mercedes auf dem Gustav-Heinemann-Ring und bog in die Therese-Giehse-Allee ab. Dabei war sie nach den polizeilichen Feststellungen deutlich zu schnell, fuhr auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend geriet sie auf eine Fahrspur des Gegenverkehrs. Der Fahrer eines Ford konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern.

Der Mercedes wechselte wieder den Fahrstreifen und kollidierte mit einem weiteren Verkehrsschild. Der Ford-Fahrer folgte dem Wagen und verständigte den Polizeinotruf. Die 45-Jährige fuhr weiter in Schlangenlinien und hielt schließlich im Bereich der Tegernseer Landstraße an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte eine Alkoholisierung. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt.

Nach Angaben der Polizei verhielt sich die Frau beim Einsteigen in den Streifenwagen und während der Fahrt nicht kooperativ. Außerdem beleidigte sie die eingesetzten Beamten. Bei der weiteren Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen die 45-Jährige wurden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Nach der Blutentnahme und der polizeilichen Sachbearbeitung wurde sie wieder entlassen.

Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Pasing

Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft für Edelmetall-An- und -Verkauf in Pasing sucht die Polizei nach zwei unbekannten Männern. Die Tat ereignete sich am 15. Oktober 2026 gegen 11.50 Uhr. Dabei wurden Edelmetalle, Schmuck und Bargeld im niedrigen sechsstelligen Gesamtwert gestohlen.

Die Auswertung von Videomaterial ergab, dass zwei Täter kurz vor dem Überfall mit Fahrrädern in die Nähe des Geschäfts fuhren und anschließend ebenfalls mit Fahrrädern in unbekannte Richtung flüchteten. Einer der Männer wird als schlank beschrieben. Er trug eine graue Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Baseballkappe, weiße Turnschuhe und eine Brille. Der zweite Mann soll etwa 1,85 Meter groß und kräftig gebaut sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Anglerhut der Marke Jordan sowie weiße Turnschuhe. Zudem führte er eine weiße Tüte mit langen Trageriemen mit sich und sprach Deutsch mit osteuropäisch anmutendem Akzent.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Beobachtungen im Bereich der Bodenseestraße und des Pasinger Marienplatzes. Hinweise nimmt das Kommissariat 21 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bilanz nach Präventionstagen gegen Anlagebetrug

Mit Aktionstagen hat die Münchner Polizei vom 9. bis 13. November 2026 über Onlineanlagebetrug informiert. Nach Angaben der Polizei erlangten Betrüger im Großraum München allein im Jahr 2025 mehr als 50 Millionen Euro. Über 1500 Menschen nutzten Informationsstände im Stadtgebiet, mehr als 300 Personen nahmen vor Ort oder online an einem Vortrag zur Erkennung unseriöser Geldanlagen teil.

Gemeinsam mit dem Verein „Sicher in München e. V.“ sowie fünf Münchner Banken und Sparkassen stellt die Polizei eine Million Informationskarten zum Thema bereit. Zusätzlich wurden rund 20.000 Taschentuchboxen mit Präventionshinweisen hergestellt; weitere 20.000 Boxen wurden von den beteiligten Geldinstituten beauftragt. Ein mit Warnhinweisen folierter MVG-Bus soll sechs Monate lang im Münchner Stadtgebiet auf die Gefahren des Onlineanlagebetrugs aufmerksam machen.

Die Polizei rät zu Vorsicht bei unrealistischen Renditeversprechen, vermeintlichen Geheimtipps und Anlageberatern, die zu schnellen Entscheidungen oder weiteren Einzahlungen drängen. Wer einen Onlineanlagebetrug vermutet oder bereits Geld verloren hat, sollte umgehend Anzeige erstatten und schnellstmöglich die eigene Bank kontaktieren.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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