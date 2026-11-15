Neue Bildungsproteste: Banaszak fürchtet Abwertung junger Menschen

Vor neuen Bildungsprotesten in der kommenden Woche hat Grünen-Chef Felix Banaszak davor gewarnt, junge Demonstrierende ins Zwielicht zu rücken. „Ich halte es für völlig falsch, die Bildungsproteste auf einzelne Ausschreitungen am Rande oder im Nachgang zu verkürzen“, sagte Banaszak dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Junge Menschen, die viel leisteten und gute Argumente hätten, dürften „nicht als Krawallmacher und Chaoten abgestempelt werden“. Wer das mache, dürfe „sich über Politikverdrossenheit junger Menschen nicht wundern“, so der Grünen-Chef weiter.

Die Politik dürfe nicht den Fehler wiederholen, den sie mit „Fridays for Future“ gemacht habe. „Erst wurde wochenlang darüber diskutiert, ob man statt in den Unterricht auf die Straße gehen darf. Dann wurden ihre Forderungen als Illusionen abgetan. Da darf man sich nicht wundern, dass sich junge Menschen von diesem Staat und den etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen“, sagte Banaszak.

Für den 20. November haben mehrere Gruppierungen zu neuen Protesten aufgerufen, unter ihnen die Bundesschülerkonferenz, „Fridays for Future“ und „Gen Z regelt“. „Gen Z regelt“ hatte bereits für 31. Oktober Proteste organisiert. In deren Umfeld kam es in Städten wie Frankfurt und Köln zu Ausschreitungen.

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