Handwerkspräsident befürchtet Verlust von 80.000 Jobs pro Jahr

Trotz der zuletzt von Ökonomen nach oben korrigierten Wachstumsprognosen für Deutschland verschärft sich nach Angaben von Handwerkspräsident Jörg Dittrich die Krise im Handwerk. „Unser Geschäftsklimaindex ist auf dem Niveau der Corona-Pandemie, die Investitionen sind auf das Niveau der Finanzkrise gefallen“, sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Werde nicht gegengesteuert, werde das Handwerk „pro Jahr zwischen 70.000 und 80.000 Arbeitsplätze verlieren“.

Allein in den vergangenen zwei Jahren seien mehr als 150.000 Arbeitsplätze im Handwerk verloren gegangen. Vielen Inhabern fehle die Zuversicht, „anderen fehlen schlicht die finanziellen Mittel. Und dann machen sie zu“, so der Handwerkspräsident weiter. Man erlebe ein „stilles Sterben der Betriebe“. Auch die hohen Lebenshaltungskosten würden die Handwerker unter Druck setzen. „Wer an der Tankstelle viel Geld lässt, überlegt sich eher, einen Friseurtermin weniger zu machen oder ein Torten- oder Schmuckstück weniger zu kaufen“, sagte Dittrich.

Um die Entwicklung zu stoppen, forderte er eine Senkung der Lohnzusatzkosten. Zudem forderte der ZDH-Präsident die von der Koalition gegebenen Versprechen ein. „Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Abschaffung des Sonntagsbackverbots ist bis jetzt ebenso wenig gekommen wie die Arbeitszeitflexibilisierung oder die Stromsteuersenkung für alle Handwerksbetriebe“, sagte Dittrich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Indem die kalte Progression nicht abgebaut werde, gebe es eine „schleichende Unternehmensteuererhöhung.“ Auch die geplante Abschaffung der Bonpflicht helfe nicht, da nun eine digitale Belegbereitstellungspflicht kommen solle, die hohe Investitionen nach sich ziehe. Erfolgreiche Programme im Bereich der beruflichen Bildung würden zudem gestrichen oder gekürzt. „Es ist unwürdig, wie mit dem Handwerk umgegangen wird“, so der Handwerkspräsident.