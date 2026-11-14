Ein hoher Rabatt wirkt verlockend, gerade wenn ein Angebot nur kurz gilt. Doch der durchgestrichene Preis verrät nicht, ob ein Produkt günstig ist. Auch ein professioneller Onlineshop kann täuschen. Für Käuferinnen und Käufer in Augsburg und Bayerisch-Schwaben gilt: Vor dem Bezahlen lohnt sich ein Blick auf Preis, Händler und Zahlungsart.

Das Wichtigste vorab: Echte Black-Friday-Deals erkennt man am Preisverlauf der letzten Wochen, nicht allein an durchgestrichenen unverbindlichen Preisempfehlungen. Wer Endpreise vergleicht, das Impressum prüft und bei der Zahlungsart aufmerksam bleibt, kann Scheinangebote aussortieren. Redaktionell ausgewählte Deal-Portale wie Preis-King erleichtern die Suche; die Angebotsprüfung bleibt trotzdem wichtig.

Warum ist nicht jeder Black-Friday-Rabatt ein echtes Schnäppchen?

Ein großes Prozentzeichen nennt nur einen Vergleichspreis; ob ein Angebot wirklich günstig ist, entscheidet erst der tatsächliche Marktpreis.

Die UVP stammt vom Hersteller, ein Streichpreis bezeichnet den durchgestrichenen Betrag in der Werbung – beides ist nicht gleichzusetzen und belegt keine vorherigen Händlerpreise. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät daher, sich nicht allein von hohen Rabatten leiten zu lassen, sondern den Bezugspunkt des Nachlasses sowie die realen Preise der vergangenen Wochen zu prüfen.

Da Preise vor Aktionstagen zwischenzeitlich steigen und später als vermeintliches Sonderangebot erscheinen können, lohnt es sich, den Preis eines Wunschprodukts vorab zu beobachten. Das liefert am Black Friday einen besseren Maßstab als der Rabattaufkleber.

Wie prüfe ich in fünf Schritten, ob ein Deal echt ist?

Für einen ersten Check in rund zwei Minuten zählen bisheriger Preis, Vergleichsangebote und Kaufbedingungen des exakten Produkts:

Preisverlauf ansehen: Über eine Preissuchmaschine prüfen, ob der Preis wirklich unter dem Niveau der vergangenen Wochen liegt. Bei zwei bis drei Händlern vergleichen: Exakte Angaben wie Modellnummer, Speichergröße, Farbe oder Packungsinhalt abgleichen. Endpreis berechnen: Versand- und mögliche Zusatzkosten mit einrechnen. Rückgabe prüfen: Vor der Bestellung Infos zu Widerruf, Rücksendung und möglichen Rücksendekosten checken. Bewertungen einordnen: Auf nachvollziehbare Erfahrungen zu Verkäufer und konkreter Produktvariante achten, nicht nur auf die Sternezahl. Fällt ein Punkt durch, steckt nicht sofort Betrug dahinter, es ist aber ein Grund, nicht unter Zeitdruck zu bestellen. Ein echter Preisvorteil besteht auch nach dem Vergleich von Ware, Endpreis und Kaufbedingungen.

Woran erkenne ich einen Fake-Shop?

Extrem niedrige Preise, ein unplausibles Impressum und reine Vorkasse sind Warnsignale. Ein einzelnes Merkmal beweist noch keinen Betrug, doch mehrere Auffälligkeiten zusammen sollten vom Kauf abhalten. Laut Verbraucherzentrale NRW sind zudem sehr neue Websites, ungewöhnliche oder markenähnliche Internetadressen sowie ein Impressum ohne plausible Kontaktdaten verdächtig. Besonders kritisch ist es, wenn beim Bezahlen letztlich nur noch die Überweisung im Voraus übrig bleibt.

Der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale unterstützt bei der Prüfung, ersetzt aber nicht die eigene Kontrolle. Wer bereits bezahlt hat, sollte sofort Bank oder Zahlungsdienstleister kontaktieren, Belege sichern, den Vorfall melden und gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten – eine Rückzahlung ist jedoch nicht garantiert.

Wo finde ich eine gute Übersicht über Black-Friday-Angebote?

Eine einzige Übersicht kann nicht für jedes Produkt den besten Preis garantieren. Sinnvoll ist eine Kombination aus redaktionell ausgewählten Angeboten und einem unabhängigen Preisvergleich für das konkrete Wunschprodukt.

Eine Anlaufstelle ist Preis-King: Die Redaktion wählt seit 2017 Deals aus, prüft sie vor der Veröffentlichung und deckt Themen von Technik und Haushalt bis zu Reisen ab. Solche Sammlungen helfen, Angebote zu entdecken, nach denen man nicht gezielt gesucht hätte. Ob ein einzelner Deal zum eigenen Bedarf passt, lässt sich anschließend über Modellnummer, Preisverlauf und Händler prüfen. Für Schnäppchenjäger lohnt sich deshalb weniger die Suche nach einem pauschal „besten“ Portal als ein verlässlicher Prüfablauf.

Preisvergleichsdienste eignen sich besonders, wenn ein bestimmtes Gerät oder Produkt schon feststeht. Newsletter bevorzugter Händler können wiederum früh auf Aktionen hinweisen. Auch dort gilt: Eine Ankündigung ist noch kein Preisnachweis, und ein zeitlich begrenztes Angebot muss nicht sofort gekauft werden.

Black Week, Black Friday, Cyber Monday – wann lohnt sich was?

Die Black Week 2026 startet am Montag, 23. November, Black Friday ist am 27. und Cyber Monday am Montag, 30. November. Der günstigste Kaufzeitpunkt hängt dennoch vom Produkt ab.

Da Händler Aktionen oft über mehrere Tage verteilen (teils früher oder länger), helfen vorab notierte Wunschlisten und Vergleichspreise, gute Angebote jederzeit zu erkennen. Bei mittelmäßigen Freitagsangeboten kann sich das Warten auf den Cyber Monday lohnen, birgt aber das Risiko, dass Artikel teurer oder nicht mehr verfügbar sind. Zudem ist ein Countdown kein Grund, eine unklare Shopadresse oder Zahlungsart zu übergehen.

Fazit: Mit fünf Checks sicherer sparen

Vor dem Black-Friday-Kauf helfen fünf Prüfpunkte für Technik, Haushaltswaren oder Reisen:

Preis mit dem Verlauf der letzten Wochen vergleichen.

Dasselbe Produkt und den Endpreis bei weiteren Händlern prüfen.

Impressum, Internetadresse und Kontakt des Verkäufers ansehen.

Bei reiner Vorkasse oder unrealistischen Versprechen Abstand nehmen.

Produktvariante, Bewertungen und Rückgabebedingungen vor dem Bezahlen kontrollieren.

Preis-King hilft, Aktionen im Blick zu behalten. Entscheidend sind aber das konkrete Produkt und ein nachvollziehbar günstiger Preis – nicht das größte Rabattversprechen.

Häufige Fragen zum Black Friday

Bei Käufen unter Zeitdruck gilt wie an jedem anderen Tag: erst das Angebot verstehen, dann den Shop prüfen und zuletzt bezahlen.

Wann ist Black Friday 2026?

Am Freitag, 27. November 2026 (Black Week ab 23. November, Cyber Monday am 30. November). Eigene Händleraktionen sind auch außerhalb dieses Zeitraums möglich.

Sind Black-Friday-Preise wirklich günstiger?

Manche ja, andere wirken nur durch hohe Vergleichspreise attraktiv. Entscheidend ist, ob der vollständige Kaufpreis für dasselbe Produkt unter dem Preisniveau der Vorwochen und aktueller Angebote anderer Händler liegt.

Wie erkenne ich einen Fake-Shop?

An einer auffälligen Internetadresse, fehlenden oder widersprüchlichen Händlerdaten, unrealistisch niedrigen Preisen und Zahlung nur per Vorkasse. Der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale hilft bei Zweifeln, ersetzt aber nicht die eigene Prüfung.

Was tun, wenn ich bei einem Fake-Shop bestellt habe?

Umgehend Bank oder Zahlungsdienstleister wegen einer möglichen Rückholung kontaktieren, Bestellunterlagen, Zahlungsnachweise sowie Nachrichten sichern, den Shop melden und Anzeige erstatten.

Wo finde ich geprüfte Black-Friday-Deals?

Bei Preis-King (redaktionell ausgewählt) sowie über Preisvergleichsdienste zur Einordnung. Endpreis und Verkäufer bleiben dennoch entscheidend.

Lohnt sich Warten bis Cyber Monday?

Das hängt von Produkt, aktuellem Preis und Dringlichkeit ab. Bei durchschnittlichen Freitags-Angeboten kann weiteres Beobachten (z. B. bei Preis-King) sinnvoll sein – eine Garantie für niedrigere Preise am Montag gibt es nicht.