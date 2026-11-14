Bahn zieht positive Bilanz nach Alkoholverbot in Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn hat einen Monat nach Inkrafttreten des Alkoholkonsumverbots in Bahnhöfen eine erste positive Bilanz gezogen. Die Sicherheitskräfte der DB hätten seit dem Start der bundesweiten Regel bereits über 15.000 Menschen angesprochen, die mit Alkohol an Bahnhöfen unterwegs gewesen seien, sagte eine Bahn-Mitarbeiterin der Funke-Mediengruppe. In den allermeisten Fällen seien die angesprochenen Personen einsichtig und steckten die Flasche weg oder verließen den Bahnhof. Nur vereinzelt habe es Hausverweise gegeben.

Seit dem 15. Oktober ist es in ganz Deutschland untersagt, in Bahnhofshallen oder auf Bahnsteigen außerhalb der Gastronomie Bier, Wein, Schnaps oder andere alkoholhaltige Getränke zu konsumieren.

Das Verbot sorge für weniger Müll, zurückgehende Konflikte und insgesamt für ein angenehmeres Umfeld für Reisende und DB-Mitarbeiter, so die Sprecherin weiter. Die DB setze damit einen weiteren Baustein für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen um. Laut einer aktuellen Umfrage sprächen sich 80 Prozent der Befragten für ein Alkoholkonsumverbot aus.

Das Alkoholkonsumverbot wird im Rahmen der Standardbestreifung durch Teams der DB Sicherheit umgesetzt. Die Bundespolizei wird nur im Konfliktfall zur Unterstützung dazu gerufen. Die Deutsche Bahn hat eigenen Angaben nach seit dem vergangenen Jahr die Anzahl ihrer Sicherheitskräfte von 4.500 auf 5.000 erhöht. Sie sorgen für Sicherheit und belehren Personen, die am Bahnhof Alkohol trinken.

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