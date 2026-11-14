Bundespolizei stellt bei Mühldorf 600 Parfümflakons sicher

Bei einer Einreisekontrolle nahe der A 94 haben Bundespolizisten in einem Transporter zahlreiche Parfüms, Messer, Spielzeug und Kleidungsstücke sichergestellt.

Die Beamten kontrollierten am Mittwochabend (11. November) gegen 18.25 Uhr an der Anschlussstelle Mühldorf am Inn einen 53-jährigen serbischen Fahrer und seinen 49-jährigen kosovarischen Beifahrer. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Transporter wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Der Beifahrer wurde zudem vom Amtsgericht Heidelberg zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Hintergrund war der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Bei der anschließenden Durchsuchung des Reisegepäcks und des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte unter anderem Parfüms verschiedener Marken, Gürtel, Kleidungsstücke, Kinderspielzeug und Messer.

Messer in Hohlraum entdeckt

In einem Hohlraum hinter der Verkleidung der Schiebetür lagen weitere Messer. Darunter befanden sich laut Polizei verbotene Einhandmesser, Springmesser und Karambitmesser. Insgesamt stellten die Beamten rund 600 Parfümflakons, 35 Messer unterschiedlicher Art, diverse Messersets, 65 Spielzeugpuppen sowie zahlreiche Kleidungsstücke sicher.

Gegen beide Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen umfassen unter anderem den Verdacht von Verstößen gegen das Markengesetz, das Waffengesetz und das Pflichtversicherungsgesetz sowie den Verdacht der Geldwäsche. Die Männer konnten ihre Reise anschließend fortsetzen. Der Transporter und die sichergestellten Gegenstände blieben jedoch bei der Polizei.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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