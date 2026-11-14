Brand in Eggenthal: Betreiber einer Biogasanlage verletzt

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eggenthal sind am Samstag zwei Gärbehälter einer Biogasanlage in Vollbrand geraten. Der Betreiber wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Unfallklinik geflogen.

Der Brand wurde am 14. November 2026 gegen 10.05 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf einen dritten Gärbehälter und die übrigen landwirtschaftlichen Gebäude übergriffen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden.

Insgesamt waren 182 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Eggenthal, Baisweil, Blöcktach, Bayersried, Friesenried, Irsee, Kleinkemnat, Oberbeuren, Kaufbeuren und Obergünzburg sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Die Höhe des Brandschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren.

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