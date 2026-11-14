Horgau: Pkw touchiert Mitarbeiter der Müllabfuhr

Ein 29-jähriger Mitarbeiter einer Recyclingfirma ist in Horgau von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert und leicht am Arm verletzt worden. Die Polizei berichtet außerdem von einem beschädigten Lichtmast in Horgau und einer beschädigten Deutschlandflagge in Adelsried.

Mitarbeiter bei Müllabfuhr am Arm verletzt

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 13. November 2026, gegen 9.45 Uhr in der Schloßstraße auf Höhe der Hausnummer 4. Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr dort langsam an einem Lkw einer Recyclingfirma vorbei, der gerade eine Mülltonne entleerte. Dabei trat ein 29-jähriger Mitarbeiter, der die Tonnen zur Entleerung zuführte, unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde vom Außenspiegel des Pkw touchiert.

Der Mann wurde leicht am Arm verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Pkw entstand kein Schaden.

Lichtmast in Horgau beschädigt

In Horgau wurde außerdem ein Lichtmast in der Von-Holzapfel-Straße 6 durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 12. November, 16.50 Uhr, und Freitag, 13. November, 7 Uhr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Deutschlandflagge in Adelsried beschädigt

Bereits am Donnerstagabend beschädigte ein Unbekannter vor dem Rathaus in Adelsried, Dillinger Straße 2, eine Deutschlandflagge. Zwischen 20 und 22 Uhr durchtrennte der Täter die Aufhängeseile und ließ die Flagge am Boden liegen. Die daneben angebrachte Flagge mit dem Gemeindewappen blieb unbeschädigt.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

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