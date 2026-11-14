Zirndorf: 59-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Ein 59-Jähriger ist nach einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Radfahrer in Zirndorf gestorben. Die Polizei fahndet nun mit einem Lichtbild nach dem Mann.

Der 59-Jährige trat am Mittwochnachmittag (04.11.2026) gegen 15:40 Uhr an der Ecke Jahnstraße/Turnstraße aus einer Gärtnerei auf den Gehweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Der Mann erlitt schwerste Kopfverletzungen.

Der Radfahrer stieg zunächst ab, setzte seine Fahrt anschließend jedoch in stadtauswärtiger Richtung fort und kümmerte sich nicht um den Verletzten. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam der 59-Jährige in ein Krankenhaus. Dort starb er am Donnerstagabend (05.11.2026) aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

Polizei sucht Hinweise zum Radfahrer

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet mit einem Lichtbild nach dem unbekannten Radfahrer. Hinweise zu seiner Identität nimmt die Fürther Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 9739970 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Zirndorf: Polizei fahndet nach Radfahrer nach tödlichem Unfall

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Mittelfranken