Augsburg-Ulm: 350 Millionen Euro für Streckenplanung freigegeben

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat 350 Millionen Euro für die Planung der rund 66 Kilometer langen Neubaustrecke zwischen Augsburg und Ulm freigegeben. Die Augsburger Grünen begrüßen die Entscheidung als wichtigen Schritt für den Bahnverkehr in Schwaben.

Die Mittel fließen über mehrere Jahre und sollen ausreichen, um die Strecke bis zur Baureife zu planen. Stephanie Schuhknecht, Landtagsabgeordnete und Mitglied des Projektkoordinierungsrates Augsburg-Ulm, bezeichnete die Freigabe als gute Nachricht für Augsburg und ganz Schwaben. Ohne die Finanzierung wäre das Projekt aus Sicht der Grünen nicht weitergegangen.

Neubaustrecke soll Fern- und Nahverkehr entlasten

Die geplante Neubaustrecke soll den Fernverkehr stärken und dazu beitragen, die Lücke auf der Magistrale Paris–Budapest zu schließen. Durch die Entflechtung von Fern- und Nahverkehr sollen zusätzliche Kapazitäten entstehen und der Nahverkehr entlastet werden. Die bestehende Strecke ist nach Angaben der Grünen stark ausgelastet und dadurch störungsanfällig.

Deniz Anan, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Stadtratsfraktion, sieht durch die Entscheidung auch weitere Bahnprojekte in der Region Augsburg in greifbarer Nähe. Dazu zählen ein dichter S-Bahn-Takt auf der Strecke Augsburg–Gessertshausen–Dinkelscherben sowie die geplante Wiedereröffnung des Haltepunkts Augsburg Hirblinger Straße. Auch den Nahverkehrshalt Zusmarshausen wollen die Grünen weiter im Blick behalten.

Finanzierung des Baus noch nicht gesichert

Mit der Freigabe der Planungskosten ist die Finanzierung des Bauprojekts jedoch noch nicht vollständig gesichert. Nach Abschluss der Planung muss der Bundestag über die erforderlichen Milliarden für den Bau entscheiden. Ein konkreter Baubeginn steht bislang nicht fest; genannt wird lediglich der Beginn der 2030er-Jahre.

Die Augsburger Grünen kündigten an, weiter für die Neubaustrecke zu werben und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern fortzusetzen.