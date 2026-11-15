Schockanruf in München: Seniorin übergibt Geld und Schmuck

Eine über 80-jährige Münchnerin hat am Freitag nach einem Schockanruf Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Abholer übergeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und behauptete, der Sohn der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, müsse eine Kaution von mehreren zehntausend Euro gezahlt werden. Anschließend verhandelte ein weiterer unbekannter Täter, der sich als Staatsanwalt ausgab, mit der Frau über die Höhe der Kaution.

Unter ständigem telefonischem Kontakt besorgte die Münchnerin die vereinbarten Wertsachen und übergab sie an einen bislang unbekannten Abholer. Erst als sie danach mit ihrem Sohn sprechen wollte, fiel der Betrug auf. Die Polizei sucht Zeugen, die am 13. November 2026 zwischen 15 und 19 Uhr im Bereich Malsenstraße, Nederlinger Straße und Tizianstraße in Neuhausen-Nymphenburg Beobachtungen gemacht haben.

Der Abholer wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare und einen hellen Hautton. Hinweise nimmt das Kommissariat 61 unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Brände in Neuperlach und Feldmoching

In einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach wurde am Freitag, 13. November, gegen 20:15 Uhr ein Feuer gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei sperrte den Bereich ab. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt; die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am Samstag, 14. November, gegen 16:40 Uhr bemerkten Anwohner einen Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Feldmoching. Auch dieses Feuer löschte die Feuerwehr, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 13 zur Brandursache.

Verletzte bei Verkehrsunfällen

In Ottobrunn stießen am Freitag gegen 7:30 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Fahrräder zusammen. Ein 37-jähriger Radfahrer, der in Richtung Rosenheimer Landstraße unterwegs war, kollidierte im Einmündungsbereich mit einer Minderjährigen, die aus einer Grundstückseinfahrt in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Der Mann stürzte, wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Minderjährige blieb unverletzt. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden, außerdem kam es rund 45 Minuten zu Verkehrsbehinderungen.

In Unterschleißheim wurden am Samstag gegen 20:30 Uhr bei einem Unfall im Drive-in-Bereich eines Schnellrestaurants zwei Menschen verletzt. Ein BMW machte in der Warteschlange einen Satz nach vorn und prallte gegen das Heck des vorausstehenden BMW. Ein 18-jähriger Fußgänger, der sich zwischen den Fahrzeugen befand, wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Ein 21-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen, verzichtete jedoch vor Ort auf eine fachmedizinische Untersuchung. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Kontrollen gegen Wohnungseinbrüche

Das Polizeipräsidium München beteiligte sich vom 24. Oktober bis 6. November 2026 an länderübergreifenden Schwerpunktaktionen gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Insgesamt waren 178 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz, darunter Kräfte von Einsatzhundertschaften und der Reiterstaffel. Sie kontrollierten 910 Personen und 402 Fahrzeuge.

Die Kontrollen führten unter anderem zu einer Anzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung, einer Anzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche und sechs Anzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts. In einem dieser Fälle bestand zusätzlich eine Wiedereinreisesperre. Außerdem wurden 15 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Im Zusammenhang mit dem Verdacht der Geldwäsche im Kontext mit Schwarzarbeit stellte die Polizei Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.

Kontaktbereichsbeamte und Angehörige der Sicherheitswacht führten zudem Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Polizei weist darauf hin, dass Türen beim Verlassen stets abgesperrt und Fenster vollständig geschlossen werden sollten. Schlüssel sollten nicht außerhalb des Hauses versteckt werden. Zeitschaltuhren können bei Abwesenheit einen bewohnten Eindruck erzeugen. Verdächtige Beobachtungen sollen über den Notruf 110 gemeldet werden.

Zum Schutz vor Schockanrufen rät die Polizei, selbstständig über den Notruf 110 oder die betreffende Behörde zurückzurufen und zuvor sicherzustellen, dass das erste Gespräch beendet ist. Die Polizei und andere Amtspersonen fordern niemals die Herausgabe von Geld oder Wertsachen. Unbekannte sollten nicht in die Wohnung gelassen werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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