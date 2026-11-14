Polizeieinsatz in Fürth: 53-Jähriger vorläufig festgenommen

Ein Hinweis auf einen möglicherweise bewaffneten Mann hat am Donnerstagnachmittag in der Fürther Oststadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte nahmen einen 53-jährigen Deutschen vorläufig fest und stellten eine Softair-Pistole sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Gegen 17 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach sich der Mann in einem Anwesen in der Straße Am Historischen Lokschuppen aufhalte. Mehrere Streifen, Beamte der Polizeiinspektion Fürth sowie Kräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken und der Bayerischen Bereitschaftspolizei rückten an. Die Einsatzkräfte lokalisierten und umstellten die Wohnung. Als der 53-Jährige sie verließ, ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Die beiden Gegenstände fanden die Einsatzkräfte im Umfeld des Gebäudes. Wegen des größeren Polizeiaufgebots leitete die Verkehrspolizeiinspektion Fürth den Verkehr im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Jakobinenstraße kurzzeitig um. Auch der Busverkehr war betroffen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von rund zwei Promille. Zur Unterbindung weiterer Straftaten nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Die Polizeiinspektion Fürth leitete unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ein Ermittlungsverfahren ein.

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