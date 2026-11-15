16 Ausstellungen und Krippenwege im Schwäbischen Krippenparadies

In den Landkreisen Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm beginnt Ende November die Krippensaison 2026/27. Insgesamt gibt es 16 Ausstellungen und Krippenwege.

Knapp 70 Kirchen, Kapellen und öffentliche Einrichtungen sowie 15 Privathäuser zeigen ihre Krippen. Die Saison dauert bis Mariä Lichtmess am 2. Februar.

Traditionelle Krippen und beleuchtete Szenen

Zu sehen sind unter anderem handgeschnitzte Figuren, bemalte tönerne Figuren und orientalische Krippenlandschaften. Die Darstellungen reichen von einfachen Stallszenen bis zu aufwendig gestalteten Landschaften. Zum Angebot gehören auch illuminierte Krippenszenen im Freien und lebensgroße, beleuchtete Figuren.

Weihnachtsmärkte in drei Landkreisen

Ergänzt wird das Angebot durch Weihnachtsmärkte in den Landkreisen Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm. Die Vielfalt reicht von Dorfplatz- und Adventsmärkten an Klöstern über Nikolausmärkte und einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt bis zur City-Weihnacht sowie einem Christkindlesmarkt von Kindern für Kinder. Die Märkte bieten unter anderem regionale Spezialitäten und Kunsthandwerk.

Konzerte, Theater und WinterWonder LEGOLAND

Darüber hinaus umfasst das Programm Advents- und Weihnachtskonzerte, vorweihnachtliche Theaterstücke, Bastel-Workshops und Märchenerzählungen. Als weiteres Familienangebot wird das WinterWonder LEGOLAND genannt.

Alle Angebote sind in der Broschüre „Advents- und Winterzauber im Schwäbischen Krippenparadies“ der Regionalmarketing Günzburg GbR zusammengefasst. Die Broschüre kann kostenlos unter www.krippenpfadedonau.de heruntergeladen oder per E-Mail an service@landkreis-guenzburg.de beziehungsweise telefonisch unter 08221/95140 bestellt werden.