Cozze Pizzaofen Premium Rotate 13 Electric im Test: Pizza auf Knopfdruck

Ein elektrischer Pizzaofen mit bis zu 450 Grad, automatisch rotierendem Pizzastein und unkomplizierter Bedienung: Der Cozze Premium Rotate 13 Electric möchte italienische Pizza ohne Gasflasche oder Holzfeuer ermöglichen. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 449 Euro bietet der dänische Hersteller ein interessantes Gesamtpaket. Wir haben den Pizzaofen in der Praxis ausprobiert und wollten wissen, wie gut die automatische Rotation funktioniert, welche Backergebnisse möglich sind und für wen sich die Anschaffung lohnt.

Elektrischer Pizzaofen für ambitionierte Hobby-Pizzabäcker

Wer zu Hause Pizza backen möchte, stößt mit einem gewöhnlichen Küchenbackofen schnell an Grenzen. Vor allem die für neapolitanische Pizza typischen hohen Temperaturen lassen sich mit den meisten Haushaltsgeräten nicht erreichen. Spezielle Pizzaöfen schaffen hier Abhilfe und ermöglichen deutlich kürzere Backzeiten. Der dänische Hersteller Cozze hat sich mit seinen Pizzaöfen insbesondere im Bereich der unkomplizierten Zubereitung etabliert. Neben gasbetriebenen Modellen gehören inzwischen auch elektrische Varianten zum Sortiment.

Der Premium Rotate 13 Electric kombiniert eine elektrische Heizung mit einem motorisierten Drehteller. Das Konzept ist ebenso einfach wie praktisch: Der Pizzastein dreht sich während des Backvorgangs automatisch, sodass die Pizza möglichst gleichmäßig der Hitze ausgesetzt wird. Mit einer maximalen Temperatur von 450 Grad und einer Leistung von 2.200 Watt bringt das Gerät auf dem Papier gute Voraussetzungen für italienische Pizza mit. Der Hersteller gibt eine Backzeit von etwa zwei Minuten an.

Verarbeitung und Ausstattung: Solider erster Eindruck

Der Cozze Premium Rotate 13 Electric präsentiert sich in einem modernen, funktionalen Design. Das grau-schwarze Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl und vermittelt einen robusten Eindruck. Die Verarbeitung wirkt insgesamt ordentlich, die einzelnen Komponenten sind sinnvoll angeordnet.

Mit Abmessungen von 54,5 × 52 × 33 Zentimetern gehört der Cozze nicht zu den besonders kleinen Tischgeräten. Für die Aufstellung sollte deshalb ausreichend Platz eingeplant werden. Das Gewicht von rund 21,8 Kilogramm sorgt für einen stabilen Stand, macht den Ofen allerdings auch weniger geeignet, um ihn ständig zwischen verschiedenen Standorten zu transportieren. Die Bedienung erfolgt über die integrierte Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die gewünschte Temperatur lässt sich einstellen, ohne dass komplizierte Menüs oder zusätzliche Geräte erforderlich sind. Ein wichtiger Bestandteil der Ausstattung ist der rotierende Cordieritstein mit einem Durchmesser von 34,5 Zentimetern. Darauf finden Pizzen mit bis zu 34 Zentimetern Durchmesser Platz. Damit eignet sich der Ofen für klassische Einzelpizzen, wie man sie auch aus vielen italienischen Restaurants kennt.

Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Hitzeschild für die Ofenöffnung. Das zwei Meter lange Anschlusskabel bietet bei der Aufstellung etwas Spielraum.

Automatische Rotation: Eine echte Erleichterung beim Pizzabacken

Das auffälligste Ausstattungsmerkmal des Cozze ist der motorisierte Pizzastein. Bei klassischen Pizzaöfen gehört das regelmäßige Drehen der Pizza mit einem Pizzaschieber zum Backvorgang. Gerade bei hohen Temperaturen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob der Rand gleichmäßig gebräunt oder an einer Stelle bereits zu dunkel wird. Beim Cozze übernimmt der Drehteller diese Aufgabe. Sobald die Rotation aktiviert ist, bewegt sich die Pizza kontinuierlich durch den heißen Backraum. Im Praxistest funktionierte das zuverlässig.

Besonders angenehm ist, dass man die Pizza nach dem Einschieben nicht ständig korrigieren muss. Die automatische Bewegung unterstützt eine gleichmäßige Bräunung des Randes und reduziert die Gefahr, dass einzelne Bereiche zu lange der stärksten Hitze ausgesetzt sind. Das macht sich vor allem bei der Zubereitung mehrerer Pizzen bemerkbar. Während man bei einem herkömmlichen Ofen regelmäßig mit dem Pizzaschieber eingreifen muss, kann man sich beim Cozze stärker auf die Beobachtung des Backergebnisses konzentrieren. Für Einsteiger ist das ein klarer Vorteil. Aber auch erfahrene Hobby-Pizzabäcker dürften den Komfort zu schätzen wissen. Die Rotation ist keineswegs nur eine technische Spielerei, sondern eine im Alltag tatsächlich nützliche Funktion.

Backergebnisse im Praxistest: Überzeugende Pizza mit schöner Kruste

Entscheidend ist letztlich, was der Pizzaofen auf den Teller bringt. Hier konnte der Cozze Premium Rotate 13 Electric insgesamt überzeugen. Die hohe Oberhitze sorgt dafür, dass der Belag zügig gegart wird und der Pizzarand eine ansprechende Bräunung entwickelt. Durch die kontinuierliche Drehbewegung verteilt sich die Hitzeeinwirkung gleichmäßiger, was besonders bei Pizzen mit einem ausgeprägten Rand von Vorteil ist. Auch optisch können sich die Ergebnisse sehen lassen. Der Rand bekommt eine schöne Farbe, während der Belag nicht unnötig lange im Ofen bleiben muss. Bei passender Teigführung lässt sich eine angenehm luftige Struktur erreichen. Der Cozze eignet sich damit sowohl für klassische italienische Pizza als auch für neapolitanisch inspirierte Varianten. Dabei bleibt die richtige Kombination aus Teigrezept, Temperatur und Backdauer entscheidend.

Eine kleine Besonderheit sollte man allerdings berücksichtigen: Der Cordieritstein ist mit nur einem Zentimeter vergleichsweise dünn. Dadurch verliert er beim Backen relativ schnell einen Teil seiner gespeicherten Wärme. Da der Cozze keine separate Unterhitze besitzt, benötigt der Stein insbesondere bei mehreren Pizzen hintereinander etwas Zeit, um wieder ausreichend Temperatur aufzunehmen. Mit einer entsprechenden Pause zwischen den Backvorgängen lässt sich das gut berücksichtigen. Insgesamt hinterließ die Backleistung einen positiven Eindruck.

Temperatur und Vorheizen: Der Pizzastein entscheidet

Bei einem Pizzaofen ist nicht allein die angezeigte Temperatur ausschlaggebend. Mindestens ebenso wichtig ist die Wärme, die tatsächlich im Pizzastein gespeichert ist. Das gilt auch für den Cozze. Selbst wenn der Backraum bereits eine hohe Temperatur erreicht hat, muss der Stein nicht zwangsläufig vollständig aufgeheizt sein. Wird die Pizza zu früh eingeschoben, kann der Boden noch etwas blass bleiben, während der Rand bereits die gewünschte Farbe erreicht. Deshalb empfiehlt es sich, dem Ofen ausreichend Vorheizzeit zu geben. Wer regelmäßig Pizza backt, kann zusätzlich ein Infrarotthermometer verwenden. Damit lässt sich die Oberflächentemperatur des Steins unabhängig von der integrierten Anzeige überprüfen.

Bei der Zubereitung mehrerer Pizzen hintereinander ist außerdem etwas Geduld hilfreich. Jede Pizza entzieht dem Stein Wärme, die anschließend wieder aufgebaut werden muss. Mit zunehmender Erfahrung entwickelt man schnell ein Gefühl dafür, wann der richtige Zeitpunkt zum Einschieben gekommen ist. Die automatische Rotation nimmt einem dabei einen wesentlichen Teil der Arbeit ab.

Elektrischer Betrieb: Praktisch ohne Gas und Holz

Ein wesentlicher Vorteil des Premium Rotate 13 Electric ist sein elektrisches Heizsystem. Der Ofen benötigt lediglich einen geeigneten 230-Volt-Anschluss. Eine Gasflasche muss weder angeschlossen noch regelmäßig ausgetauscht werden, und auch das Anzünden eines Holzfeuers entfällt. Gerade für Nutzer, die einen möglichst unkomplizierten Pizzaofen suchen, ist das interessant. Nach dem Anschließen lässt sich die gewünschte Temperatur einstellen, anschließend übernimmt das Gerät den Aufheizvorgang. Auch die Temperatursteuerung ist angenehm komfortabel. Während bei gasbetriebenen Modellen die Flammenleistung reguliert werden muss, erfolgt die Einstellung hier direkt über die elektrische Steuerung.

Der Cozze ist laut Hersteller für den Innen- und Außenbereich vorgesehen. Bei der Verwendung sollten die jeweiligen Sicherheits- und Aufstellhinweise beachtet werden. Insbesondere ausreichend Abstand zu hitzeempfindlichen Materialien und eine geeignete Stellfläche sind wichtig. Ein weiterer Vorteil zeigt sich beim spontanen Pizzabacken: Es müssen keine Brennstoffe vorbereitet oder bevorratet werden. Wer Lust auf selbst gemachte Pizza hat, kann den Ofen einfach einschalten und mit der Vorbereitung beginnen.

Reinigung und Handhabung im Alltag

Nach dem Backen zeigt sich ein weiterer Vorteil des übersichtlichen Aufbaus. Der Cozze besitzt keinen komplizierten Garraum mit zahlreichen schwer erreichbaren Komponenten. Wie bei anderen Pizzaöfen können Mehlreste, Käse oder Tomatensoße auf den heißen Stein gelangen. Kleinere Rückstände lassen sich nach dem vollständigen Abkühlen mit einer geeigneten Bürste entfernen. Auf Reinigungsmittel oder größere Mengen Wasser sollte beim Cordieritstein verzichtet werden. Das poröse Material kann Feuchtigkeit aufnehmen, was bei einer späteren starken Erhitzung problematisch werden kann. Auch das Gehäuse lässt sich bei abgekühltem und vom Stromnetz getrenntem Gerät mit einem geeigneten Tuch reinigen. Im täglichen Umgang gefällt besonders, dass für die eigentliche Zubereitung nur wenige Handgriffe erforderlich sind. Temperatur einstellen, Stein aufheizen, Pizza einschieben und die Rotation aktivieren – viel mehr ist nicht notwendig.

Preis und Ausstattung: Was bekommt man für 449 Euro?

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449 Euro bewegt sich der Cozze Premium Rotate 13 Electric im mittleren Preisbereich spezialisierter elektrischer Pizzaöfen. Für diesen Betrag erhält man ein Gerät mit hoher Maximaltemperatur, digitaler Steuerung und einem motorisierten Pizzastein. Gerade die automatische Rotation ist ein Ausstattungsmerkmal, das den Cozze von zahlreichen einfacheren Modellen unterscheidet.

Wer bereits Erfahrung mit klassischen Pizzaöfen gesammelt hat, weiß, wie viel Aufmerksamkeit das regelmäßige Drehen der Pizza erfordert. Dass diese Aufgabe beim Cozze weitgehend entfällt, ist ein echter Mehrwert. Natürlich gibt es leistungsfähigere und aufwendiger konstruierte Pizzaöfen, die beispielsweise zusätzliche Möglichkeiten zur getrennten Regulierung der Ober- und Unterhitze bieten. Diese richten sich allerdings häufig an eine andere Zielgruppe und können deutlich teurer ausfallen. Der Cozze verfolgt einen etwas anderen Ansatz: Er möchte hohe Temperaturen und gute Backergebnisse mit einer möglichst einfachen Bedienung verbinden.

Weitere Informationen zum Gerät und zur Ausstattung finden Interessierte auf der offiziellen Produktseite von Cozze.

Merkmal Technische Daten Hersteller Cozze Modell Premium Rotate 13 Electric Artikelnummer 90446 Betriebsart Elektrisch Anschluss 230 Volt Leistung 2.200 Watt Maximale Temperatur 450 °C Angegebene Backzeit Ca. 2 Minuten Maximale Pizzagröße 34 cm Pizzastein Cordierit Steindurchmesser 34,5 cm Steinstärke 1 cm Steinrotation Automatisch, motorisiert Temperaturregelung Digital Gehäuse Pulverbeschichteter, verzinkter Stahl Abmessungen (B × T × H) 54,5 × 52 × 33 cm Gewicht Ca. 21,8 kg Kabellänge 2 Meter Einsatzbereich Innen- und Außenbereich Zubehör Hitzeschild Unverbindliche Preisempfehlung 449 Euro

Für wen eignet sich der Cozze Premium Rotate 13 Electric?

Der elektrische Pizzaofen richtet sich vor allem an Menschen, die regelmäßig selbst Pizza zubereiten möchten, dabei aber möglichst wenig Aufwand mit der Bedienung haben wollen. Besonders interessant ist das Gerät für Einsteiger, die erstmals mit Temperaturen deutlich oberhalb eines gewöhnlichen Haushaltsbackofens arbeiten. Die automatische Rotation erleichtert den Einstieg und hilft dabei, gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen. Aber auch erfahrene Hobby-Pizzabäcker können Gefallen an dem Konzept finden. Wer bereits einen klassischen Pizzaofen besitzt, wird vor allem den Komfort des Drehtellers zu schätzen wissen.

Für Haushalte, die bewusst auf Gas oder Holz verzichten möchten, stellt der Cozze ebenfalls eine interessante Alternative dar. Die elektrische Temperaturregelung und die Möglichkeit zur Nutzung in geeigneten Innenräumen erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Wer dagegen vor allem maximale Kontrolle über jede einzelne Temperaturzone sucht, dürfte sich eher bei aufwendiger ausgestatteten Pizzaöfen umsehen.

Fazit: Guter elektrischer Pizzaofen mit hohem Bedienkomfort

Der Cozze Premium Rotate 13 Electric hat in unserem Praxistest einen insgesamt guten Eindruck hinterlassen. Der Pizzaofen kombiniert eine hohe Maximaltemperatur mit einer unkomplizierten Bedienung und liefert ansprechende Backergebnisse. Besonders überzeugt hat uns die automatische Rotation des Pizzasteins. Sie funktioniert zuverlässig und erleichtert das Backen spürbar. Gerade bei hohen Temperaturen ist es angenehm, die Pizza nicht ständig manuell drehen zu müssen. Auch die Verarbeitung, die übersichtliche Steuerung und der elektrische Betrieb sprechen für das Gerät. Die Pizzen gelingen mit einer schönen Bräunung und einem appetitlichen Rand.

Lediglich der vergleichsweise dünne Cordieritstein erfordert bei mehreren Pizzen hintereinander etwas Aufmerksamkeit, da er ohne separate Unterhitze relativ schnell Wärme verliert. Im praktischen Einsatz lässt sich das durch kurze Aufheizpausen ausgleichen. Mit einer UVP von 449 Euro bietet Cozze ein interessantes Gesamtpaket für alle, die Wert auf Komfort und gute Pizza legen.

Unser Testurteil: Der Cozze Premium Rotate 13 Electric ist ein empfehlenswerter elektrischer Pizzaofen mit durchdachter Ausstattung, komfortabler Steinrotation und guten Backergebnissen. Besonders für Hobby-Pizzabäcker, die ohne Gas oder Holz unkompliziert Pizza bei hohen Temperaturen zubereiten möchten, ist das Modell eine interessante Wahl.