Gozney Dome Gen 2 im Test: Pizzaofen mit echten Profi-Qualitäten

Der Gozney Dome Gen 2 verspricht Pizza auf Restaurantniveau im eigenen Garten. Doch wie gut schlägt sich der Premium-Pizzaofen im Alltag? Wir haben den Gozney Dome Gen 2 zusammen mit dem passenden Untergestell und dem Wood-Fire Control Kit getestet. Besonders überzeugt haben uns die hervorragende Isolierung, die hohe Temperaturstabilität und die ausgesprochen gleichmäßigen Backergebnisse – selbst wenn viele Pizzen hintereinander gebacken werden.

Der Gozney Dome Gen 2 im Praxistest: Der Premium-Pizzaofen überzeugt mit hoher Leistung und gleichmäßigen Backergebnissen. | Foto: Presse Augsburg

Gozney Dome Gen 2 im Test: Hochwertiger Pizzaofen für den Garten

Schon beim ersten Kontakt vermittelt der Gozney Dome Gen 2 den Eindruck eines professionellen Pizzaofens. Die massive Bauweise, das charakteristische Design und die hochwertigen Materialien unterstreichen den Premiumanspruch. Der Outdoor-Ofen richtet sich vor allem an ambitionierte Hobby-Pizzabäcker, die regelmäßig Pizza zubereiten und dabei möglichst wenig Kompromisse eingehen möchten.

Gegenüber der ersten Dome-Generation wurde der Backraum deutlich vergrößert. Laut Hersteller bietet die neue Generation über 40 Prozent mehr Platz im Inneren. Damit lassen sich eine große Pizza mit bis zu 16 Zoll Durchmesser oder zwei kleinere Pizzen gleichzeitig backen. Der großzügige Arbeitsbereich erleichtert zudem das Einschießen, Drehen und Herausnehmen der Pizza. Gerade beim Backen für mehrere Personen macht sich das zusätzliche Platzangebot positiv bemerkbar.

Hervorragende Isolierung und beeindruckende Temperaturstabilität

Eine der größten Stärken des Gozney Dome Gen 2 ist seine Wärmespeicherung. Der Ofen erreicht laut Hersteller Temperaturen von bis zu 500 Grad Celsius und besitzt einen 30 Millimeter starken Cordierit-Backstein, der die Hitze speichert und an den Pizzaboden abgibt.

In unserem Praxistest zeigte sich schnell, wie effektiv das Wärmekonzept arbeitet. Selbst bei zahlreichen Pizzen hintereinander blieb das Temperaturniveau bemerkenswert konstant. Größere Wartezeiten zwischen den einzelnen Backvorgängen waren nicht notwendig. Das erleichtert die Zubereitung insbesondere dann, wenn mehrere Gäste gleichzeitig mit frisch gebackener Pizza versorgt werden sollen.

Die starke Isolierung und der massive Cordierit-Backstein sorgen beim Gozney Dome Gen 2 für eine bemerkenswert konstante Backtemperatur. | Foto: Presse Augsburg

Gerade hier unterscheidet sich der Dome Gen 2 von vielen kompakteren Pizzaöfen. Während deren Backboden nach mehreren Pizzen teilweise deutlich an Temperatur verliert, zeigte sich der Gozney in unserem Test ausgesprochen souverän. Die gleichbleibende Hitze ermöglicht einen nahezu unterbrechungsfreien Backbetrieb. Für uns gehört diese Temperaturstabilität zu den wichtigsten Argumenten für den Ofen.

Neapolitanische Pizza: Gleichmäßige Backergebnisse auf Restaurantniveau

Entscheidend bei einem Pizzaofen ist natürlich die Qualität der fertigen Pizza. Und genau hier konnte der Gozney Dome Gen 2 besonders überzeugen. Vor allem bei neapolitanischer Pizza zeigte der Ofen seine Stärken. Die Böden entwickelten eine gleichmäßige Bräunung, während die Ränder luftig aufgingen und eine ansprechende Kruste bildeten.

Besonders beeindruckend war die Wiederholgenauigkeit. Ob die erste, fünfte oder zehnte Pizza: Die Backergebnisse blieben auf einem konstant hohen Niveau. Das ist keineswegs selbstverständlich und macht sich insbesondere bei längeren Pizzaabenden bemerkbar.

Die seitlich geführte Gasflamme liefert intensive Oberhitze. Durch regelmäßiges Drehen lässt sich die Pizza gleichmäßig ausbacken. Natürlich spielen auch die richtige Teigführung, die Hydration und etwas Erfahrung eine wichtige Rolle. Der Dome Gen 2 schafft dafür jedoch hervorragende Voraussetzungen.

Besonders positiv fiel auf, wie berechenbar sich der Ofen im laufenden Betrieb verhält. Wer einmal die passende Einstellung für seinen Teig gefunden hat, kann die Ergebnisse sehr gut reproduzieren. Das vermittelt tatsächlich ein professionelles Backgefühl.

Digitales Thermometer zeigt Stein- und Backraumtemperatur

Ein praktisches Ausstattungsmerkmal des Gozney Dome Gen 2 ist das digitale Temperaturdisplay. Es zeigt sowohl die Temperatur im Backraum als auch die Temperatur des Pizzasteins an.

Das digitale Display informiert über die Temperatur im Backraum und die Temperatur des Pizzasteins. | Foto: Presse Augsburg

Das ist beim Pizzabacken besonders hilfreich, denn eine hohe Temperatur im Garraum bedeutet nicht automatisch, dass auch der Backboden ausreichend aufgeheizt ist. Gerade bei neapolitanischer Pizza ist das Zusammenspiel zwischen intensiver Oberhitze und heißem Stein entscheidend.

Mit der getrennten Temperaturanzeige lässt sich der optimale Zeitpunkt zum Einschießen besser bestimmen. Das Display wird über einen wiederaufladbaren Akku versorgt. Zusätzlich gehören zwei Temperaturfühler zum Lieferumfang, die beispielsweise bei der Zubereitung von Fleisch eingesetzt werden können.

Wood-Fire Control Kit: Pizza mit Gas, Holz und Holzkohle backen

Ein weiterer Pluspunkt ist die Vielseitigkeit des Gozney Dome Gen 2. Neben dem komfortablen Gasbetrieb kann der Pizzaofen auch mit Holz oder Holzkohle befeuert werden. Mit dem optionalen Wood-Fire Control Kit lässt sich die Luftzufuhr zum Holzfeuer über einen regelbaren Lüfter beeinflussen. Dadurch kann die Intensität des Feuers gezielter gesteuert werden.

Das optionale Wood-Fire Control Kit ermöglicht eine gezielte Regulierung der Luftzufuhr beim Betrieb mit Holz. | Foto: Presse Augsburg

Im Alltag bietet der Gasbetrieb klare Vorteile: Die Flamme lässt sich unkompliziert regulieren, die Temperatur ist gut kontrollierbar und der Ofen eignet sich hervorragend für längere Backdurchgänge. Wer dagegen das ursprüngliche Erlebnis eines Holzfeuers bevorzugt, erhält mit dem Dome Gen 2 zusätzliche Möglichkeiten.

Das Backen mit Holz erfordert allerdings mehr Aufmerksamkeit und Erfahrung. Für die regelmäßige Zubereitung mehrerer neapolitanischer Pizzen hintereinander ist der Gasbetrieb aus unserer Sicht die komfortablere Lösung.

Weitere Informationen zum Pizzaofen und dem erhältlichen Zubehör gibt es auf der offiziellen Produktseite des Gozney Dome Gen 2.

Gozney Dome Gen 2 mit Untergestell: Eine professionelle Outdoor-Backstation

Für unseren Test kam der Gozney Dome Gen 2 zusammen mit dem passenden Untergestell zum Einsatz. Diese Kombination erwies sich im Alltag als ausgesprochen sinnvoll. Mit einem Eigengewicht von rund 62 Kilogramm ist der Dome Gen 2 kein Pizzaofen, den man regelmäßig von einem Tisch auf den anderen stellt.

Der Gozney Dome Gen 2 mit passendem Untergestell: eine stabile und komfortable Outdoor-Pizzastation. | Foto: Presse Augsburg

Das stabile Untergestell bietet eine passende Grundlage für den dauerhaften Einsatz im Garten oder auf der Terrasse. Der Ofen befindet sich auf einer angenehmen Arbeitshöhe. Das Einschießen, Drehen und Herausnehmen der Pizzen gelingt dadurch komfortabel, ohne sich ständig bücken zu müssen.

Auch optisch überzeugt die Kombination. Zusammen mit dem Untergestell wirkt der Dome Gen 2 wie eine professionelle Pizza-Station. Wer ausreichend Platz zur Verfügung hat und den Ofen regelmäßig nutzt, erhält damit eine hochwertige Lösung.

Viele Pizzen hintereinander: Der Dome Gen 2 bleibt souverän

Seine größte Stärke spielte der Gozney Dome Gen 2 bei längeren Backdurchgängen aus. Wer schon einmal für eine größere Gruppe Pizza gebacken hat, kennt das Problem: Nach mehreren Pizzen verliert der Backboden an Temperatur, die Backzeiten verlängern sich und die Ergebnisse werden zunehmend ungleichmäßig.

Auch bei zahlreichen Pizzen hintereinander überzeugte der Gozney Dome Gen 2 mit konstant hoher Backleistung. | Foto: Presse Augsburg

Genau dieses Verhalten konnten wir beim Dome Gen 2 kaum feststellen. Der massive Backstein und die hervorragende Isolierung sorgten auch bei intensiver Nutzung für ein konstant hohes Backniveau. Dadurch wird das Pizzabacken deutlich entspannter: Statt regelmäßig längere Aufheizpausen einplanen zu müssen, kann man sich auf die eigentliche Zubereitung konzentrieren.

Gerade für Familien, größere Pizzaabende oder ambitionierte Hobby-Pizzabäcker ist diese Leistungsreserve ein erheblicher Vorteil.

Mehr als Pizza: Auch für Fleisch, Gemüse und Brot geeignet

Der Gozney Dome Gen 2 ist nicht ausschließlich auf Pizza ausgelegt. Durch den großzügigen Backraum und die flexible Temperatursteuerung eignet er sich auch für zahlreiche andere Gerichte. Mit geeignetem hitzebeständigem Kochgeschirr lassen sich beispielsweise Fleisch, Gemüse oder Aufläufe zubereiten.

Der großzügige Backraum eröffnet neben Pizza weitere Möglichkeiten für die Outdoor-Küche. | Foto: Presse Augsburg

Die mitgelieferten Temperaturfühler helfen dabei, die Kerntemperatur von Fleisch zu kontrollieren. Auch Brot lässt sich mit entsprechendem Zubehör backen. Dafür ist allerdings eine andere Temperaturführung notwendig als bei Pizza. Eine optional erhältliche Ofentür kann dabei helfen, die Wärme im Garraum zu halten.

Unser Praxistest konzentrierte sich vor allem auf das Pizzabacken. Die zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten erweitern jedoch das Nutzungsspektrum des Ofens deutlich.

Reinigung und Pflege des Gozney Dome Gen 2

Die hohen Temperaturen erleichtern auch die Reinigung des Pizzaofens. Mehlreste und eingebrannte Speiserückstände lassen sich durch die Hitze weitgehend ausbrennen. Nach dem vollständigen Abkühlen können verbliebene Rückstände vorsichtig mit einer geeigneten Bürste entfernt werden.

Der herausnehmbare Cordierit-Backstein ist zudem ein praktisches Detail, falls dieser später einmal ausgetauscht werden muss. Das Außengehäuse lässt sich mit einem weichen Tuch reinigen. Auf aggressive Reinigungsmittel und unnötig viel Feuchtigkeit sollte verzichtet werden.

Was kostet der Gozney Dome Gen 2 mit Untergestell und Wood-Fire-Kit?

Der Gozney Dome Gen 2 gehört mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 1.999,99 Euro zur Premiumklasse der Outdoor-Pizzaöfen. Das passende Untergestell schlägt mit einer UVP von 499,99 Euro zu Buche, während das optionale Wood-Fire Control Kit weitere 199,99 Euro kostet.

Für die von uns getestete Kombination aus Pizzaofen, Untergestell und Wood-Fire-Kit ergibt sich damit ein Gesamtpreis von 2.699,97 Euro (UVP). Tatsächliche Verkaufspreise können durch Aktionen und Angebote abweichen.

Das ist zweifellos eine erhebliche Investition. Wer nur gelegentlich eine Pizza backen möchte, findet deutlich günstigere Alternativen. Bei regelmäßiger Nutzung und hohen Ansprüchen an Temperaturstabilität, Verarbeitung und Backqualität bietet der Dome Gen 2 allerdings überzeugende Argumente für seinen Preis.

Welche Nachteile hat der Gozney Dome Gen 2?

Trotz seiner überzeugenden Leistungen ist der Dome Gen 2 nicht für jeden die richtige Wahl. Der Pizzaofen benötigt aufgrund seiner Größe und seines hohen Gewichts ausreichend Stellfläche. Für den regelmäßigen Transport ist er kaum geeignet. Auch der Anschaffungspreis liegt deutlich über dem vieler kompakter Outdoor-Pizzaöfen. Wer den Ofen hauptsächlich für ein oder zwei Pizzen gelegentlich nutzt, wird die Leistungsreserven möglicherweise nur selten ausschöpfen.

Modell Gozney Dome Gen 2 Maximale Temperatur Bis zu 500 °C Brennstoffe Gas, Holz, Holzkohle Gasbrenner 9,3 kW Pizzakapazität 1 × 16 Zoll oder 2 × 10 Zoll Backstein 30 mm Cordierit Gewicht Ca. 62 kg Temperaturanzeige Digital, Stein und Backraum Temperaturfühler 2 enthalten UVP Pizzaofen 1.999,99 € UVP Untergestell 499,99 € UVP Wood-Fire Control Kit 199,99 € Gesamtpreis (UVP) 2.699,97 €

Gozney Dome Gen 2 im Test: Unser Fazit

Der Gozney Dome Gen 2 hat uns im Praxistest nachhaltig überzeugt. Besonders die hervorragende Isolierung, die bemerkenswerte Temperaturstabilität und die gleichmäßigen Backergebnisse machen ihn zu einem außergewöhnlich leistungsfähigen Outdoor-Pizzaofen.

Seine größte Stärke zeigt sich nicht unbedingt bei der ersten Pizza, sondern vor allem dann, wenn viele weitere folgen. Während kleinere Öfen zwischen den Backvorgängen teilweise längere Aufheizphasen benötigen, bleibt der Dome Gen 2 auf einem konstant hohen Leistungsniveau. Gerade bei neapolitanischer Pizza ermöglicht er dadurch hervorragende und reproduzierbare Ergebnisse.

Hinzu kommen der großzügige Backraum, die praktische digitale Temperaturanzeige und die Möglichkeit, neben Gas auch Holz oder Holzkohle einzusetzen. Mit dem passenden Untergestell und dem Wood-Fire Control Kit entsteht eine hochwertige und vielseitige Outdoor-Backstation.

Der hohe Anschaffungspreis und das beträchtliche Gewicht sind die größten Nachteile. Wer nur gelegentlich Pizza zubereitet, benötigt einen Ofen dieser Klasse nicht unbedingt. Für ambitionierte Hobby-Pizzabäcker, die regelmäßig mehrere Pizzen hintereinander backen und dabei Wert auf möglichst professionelle Ergebnisse legen, ist der Dome Gen 2 dagegen eine ausgezeichnete Wahl.

Unser Testurteil: Der Gozney Dome Gen 2 gehört zu den überzeugendsten Outdoor-Pizzaöfen, die wir bislang getestet haben. Seine hervorragende Temperaturstabilität, die gleichmäßigen Backergebnisse und die hochwertige Verarbeitung vermitteln echtes Profi-Feeling. Für anspruchsvolle Pizzabäcker ist er trotz seines hohen Preises eine klare Empfehlung.