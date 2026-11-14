Raybox bei Schmuggelfahrzeug-Kontrolle in Bayern getestet

Bei einem europaweiten Aktionstag gegen professionell präparierte Schmuggelfahrzeuge sind am 12. November 2026 in Bayern 57 Fahrzeuge kontrolliert worden. Acht davon wurden mit der neuen Röntgentechnik „Raybox“ untersucht.

Eine der Kontrollstellen lag auf der A9 im Bereich Feucht. Beteiligt waren das Bayerische Landeskriminalamt, die Bayerische Landespolizei, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und der Zoll. Der Aktionstag wurde von Europol und dem Bundeskriminalamt koordiniert.

Prototyp durchleuchtet Fahrzeuge in wenigen Minuten

Im Mittelpunkt stand die Erprobung der „Raybox“. Der Prototyp wurde im Rahmen eines Entwicklungsvorhabens des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS in Zusammenarbeit mit der Firma Laumer entwickelt. Die Anlage kann Fahrzeuge innerhalb weniger Minuten durchleuchten und detaillierte Aufnahmen des Fahrzeugaufbaus erzeugen.

So lassen sich Auffälligkeiten und mögliche professionelle Verstecke erkennen. Fahrzeuge können anschließend gezielt einer weitergehenden Kontrolle zugeführt werden. Bei der Erprobung unter realen Einsatzbedingungen wurden keine verdächtig verbauten Schmuggelverstecke festgestellt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen in die weitere Entwicklung der Technik und einen möglichen künftigen polizeilichen Einsatz einfließen.

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