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Ratiopharm Ulm feiert 97:78-Heimsieg gegen Jena

Ratiopharm Ulm feiert 97:78-Heimsieg gegen Jena
Foto: Florian Achberger via PM BBU
Presse Augsburg
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Nach drei Niederlagen in Folge hat Ratiopharm Ulm einen wichtigen Heimsieg gefeiert: Gegen Science City Jena setzte sich das Team mit 97:78 durch.

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Ulm legt im ersten Viertel den Grundstein

Die Ulmer erwischten einen furiosen Start und dominierten das erste Viertel mit aggressiver Verteidigung, schnellem Umschaltspiel und hoher Trefferquote. Nach zehn Minuten stand es 33:11. Im zweiten Abschnitt wuchs der Vorsprung zunächst auf 20 Punkte, ehe sich Jena mit einem 14:5-Lauf bis zur Halbzeit auf 39:50 herankämpfte.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzten die Gäste auf sieben Punkte (46:53). Anschließend sorgten die Doppelstädter mit einem 27:9-Lauf für die Vorentscheidung und zog auf 80:55 davon. Jaylen Sims erzielte in dieser Phase neun Punkte. Im Schlussviertel lag Ratiopharm Ulm zwischenzeitlich mit 32 Zählern vorne.

Defensive wird zum Schlüssel für den Heimsieg

Entscheidend war die defensive Leistung der Gastgeber. Ulm erzwang 22 Ballverluste und kam auf 14 Steals. Dadurch erspielte sich die Mannschaft zahlreiche einfache Punkte im Schnellangriff. In der Offensive verteilte sie den Ball mit 21 Assists und traf 53 Prozent ihrer Feldwürfe.

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Sims war mit 21 Punkten in 23 Minuten der erfolgreichste Ulmer. Der Guard steuerte außerdem fünf Assists bei, traf vier von sieben Dreipunktewürfen und kam auf eine Plus-Minus-Bilanz von plus 29. Zweistellig punkteten zudem Meissa Faye (18), Mike Rataj (13), Ibi Watson (11) und Adam Atamna (11).

„Mir hat es sehr gut gefallen, dass wir den Ball heute so gut bewegt haben“, sagte Ulms Cheftrainer Ty Harrelson. Die Mannschaft sei über weite Strecken fokussiert gewesen und habe sich mit guter Verteidigung einfache Fastbreak-Punkte erarbeitet. Der Sieg sei „sehr wichtig“ gewesen, erklärte Harrelson.

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