EHC Königsbrunn schlägt Klostersee mit 4:2

Der EHC Königsbrunn hat den EHC Klostersee im Duell der Tabellennachbarn mit 4:2 besiegt und damit den vierten Tabellenplatz verteidigt. Dieser berechtigt zur direkten Qualifikation für die Play-offs.

Stange sorgt für frühen Doppelschlag

Vor 550 Zuschauern erwischten die Brunnenstädter den besseren Start. Lion Stange brachte Königsbrunn in der fünften Minute nach einem Schuss von Luca Wiendl mit 1:0 in Führung. Nur 32 Sekunden später erhöhte Stange auf 2:0, nachdem er den Abpraller eines Schusses von Tobias Baader verwertet hatte.

Klostersee verkürzte in der 15. Minute durch Braccini auf 2:1. Im zweiten Drittel nutzten die Gäste eine fast vierminütige Überzahl zum Ausgleich: Tlacil traf in der 24. Minute zum 2:2.

Bullnheimer und Steinmann sichern den Sieg

Königsbrunn antwortete in der 29. Minute. Tim Bullnheimer traf nach Vorarbeit von Peter Brückner und Stefan Rodrigues zur erneuten Führung. Trotz weiterer guter Chancen blieb es bis zur zweiten Drittelpause beim 3:2.

Auch im Schlussabschnitt verteidigte der EHC eine fast vierminütige Unterzahl stabil. Torhüter Stefan Vajs entschärfte die übrigen Chancen der Gäste. Als Klostersee gut zwei Minuten vor dem Ende den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, machte Kilian Steinmann die Partie mit dem 4:2 in der 59. Minute endgültig klar. Justin Maylan und Moritz Weißenhorn bereiteten den Treffer vor.

Königsbrunn kam auf 14 Strafminuten, Klostersee auf zehn. Co-Trainer Pascal Rentel lobte anschließend die starke Leistung in Offensive und Defensive sowie die gute Unterzahl. Mit dem Sieg holte der EHC drei wichtige Punkte im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation. Am Sonntag trifft Königsbrunn auf Tabellenführer Amberg.

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