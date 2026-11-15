Graben: Unbekannter schlägt 53-Jährigen ins Gesicht

Bei einer Veranstaltung in Graben hat ein bislang unbekannter Mann in der Nacht zum Sonntag einen 53-Jährigen ins Gesicht geschlagen und verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 15. November gegen 1 Uhr in der Lechfelder Straße. Der Mann wollte die Veranstaltung gerade verlassen, als ihn der Unbekannte unvermittelt schlug.

Der 53-Jährige erlitt eine Verletzung im Gesicht auf Stirnhöhe. Durch den Schlag stürzte er außerdem und verletzte sich an der rechten Schulter.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden.