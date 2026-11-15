Sonthofen dreht 0:2-Rückstand und siegt in Bad Wörishofen

Der ERC Sonthofen hat einen 0:2-Rückstand bei Bad Wörishofen in einen 4:3-Auswärtssieg gedreht und damit seine Tabellenführung ausgebaut.

Vor 80 Zuschauern erwischten die Oberallgäuer den schlechteren Start. Jonas Schwarzfischer brachte Bad Wörishofen in der 14. Minute in Führung, Michael Schejbal erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Sonthofen kam zunächst kaum zu gefährlichen Abschlüssen und ließ den Gastgebern zu viel Raum.

Sonthofen dreht die Partie im Mittelabschnitt

In der ersten Drittelpause stellten die ERC-Trainer Helmut Wahl und Vladimir Kames von vier auf drei Reihen um. Die Maßnahme zeigte Wirkung: Lynnden Pastachak verkürzte in der 28. Minute nach Vorarbeit von Josef Slavicek und David Mische auf 1:2. Aaron Grillinger glich in der 36. Minute auf Zuspiel von Valentin Köcheler aus.

Noch vor der zweiten Sirene traf Josef Slavicek im Powerplay zur Sonthofer 3:2-Führung. Filip Krzak und Robin Berger bereiteten den Treffer vor.

Marc Sill erzielt den Siegtreffer in der 59. Minute

Im Schlussdrittel glich Bad Wörishofen durch Linards Zemnickis in der 44. Minute zum 3:3 aus. Der ERC ließ anschließend mehrere Chancen zur erneuten Führung aus. Zudem parierte Bad Wörishofens Torhüter Dominik Held mehrfach stark.

In der 59. Minute erzielte Kapitän Marc Sill nach Vorarbeit von Lynnden Pastachak und Jochen Hartmann schließlich den Siegtreffer zum 4:3.

„Letztlich haben wir verdient gewonnen“, sagte Helmut Wahl nach der Partie. Der ERC-Coach lobte außerdem die mitgereisten Anhänger, die über die gesamte Spielzeit für Stimmung gesorgt hätten. Am Sonntag tritt der Tabellenführer in Fürstenfeldbruck an.

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