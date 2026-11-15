Alkoholfahrten in Nordendorf und Gersthofen – Kraftrad gestohlen

Zwei Männer müssen sich nach Alkoholfahrten in Nordendorf und Gersthofen wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. In Gablingen wurde zudem ein Kraftrad gestohlen.

E-Scooter-Fahrer stürzt bei Nordendorf

Ein 60-Jähriger war am 15. November 2026 gegen 2.30 Uhr mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Radweg von Nordendorf in Richtung Ehingen unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Dabei zog er sich mehrere Schürfwunden im Gesicht und am rechten Knie zu. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen, anschließend kam der Mann zur Behandlung seiner Verletzungen ins Uniklinikum Augsburg.

Bei der Sachverhaltsklärung stellten die Polizeibeamten starken Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,68 mg/l. Im Uniklinikum wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung des genauen Alkoholgehalts durchgeführt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol.

Autofahrer in Gersthofen kontrolliert

In Gersthofen kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Gersthofen am selben Morgen gegen 2.35 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer im Bereich der Leipziger Straße. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,79 mg/l.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Uniklinikum Augsburg gebracht, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol vor Gericht verantworten.

Kawasaki KX 80 in Gablingen gestohlen

In der Gablingen-Siedlung wurde zwischen Freitag, 13. November 2026, gegen 22 Uhr und Samstag, 14. November, etwa 4.50 Uhr ein grünes Kraftrad der Marke Kawasaki KX 80 gestohlen. Der Zeitwert des Motocrossbikes wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.