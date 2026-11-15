Polizei Schwaben-NordAichach Friedberg

Kissing: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kissing: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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In der Lindenstraße in Kissing wurde zwischen dem 12. und 14. November 2026 ein Verkehrszeichen umgefahren. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Betroffen war das Verkehrszeichen „Achtung Kreuzung“. Durch den Zusammenstoß knickte es ab. Dabei wurde auch die angrenzende Schwarzdecke beschädigt.

An der Stange stellten Polizeibeamte blaue Lackanhaftungen fest. Diese könnten Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Friedberg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden.

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