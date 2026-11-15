Altöl bei Pöttmes abgelagert: Polizei sucht Zeugen

In einem Waldstück nördlich von Au bei Pöttmes wurden mehrere mit Altöl gefüllte Kanister abgelagert. Zwei davon waren undicht. Außerdem sucht die Polizei nach dem Verursacher einer Unfallflucht in Aichach.

Altöl verunreinigt Waldboden

Die illegale Müllablagerung wurde am 15. November 2026 gegen 15 Uhr in einem Waldstück nördlich des Ortsteils Au in der Marktgemeinde Pöttmes festgestellt. Zwei der Kanister waren undicht und verunreinigten den Waldboden. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt.

Unfallflucht am Milchwerk

Bereits am 14. November wurde zwischen 11.15 und 12.30 Uhr der auf dem Milchwerkparkplatz an der Augsburger Straße 23 in Aichach abgestellte BMW X4 einer 51-Jährigen beschädigt. Am Heck entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08251 8989-0.

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