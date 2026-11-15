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Polizei fahndet nach Flucht in Weidensees

Polizei fahndet nach Flucht in Weidensees
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Seit Sonntag gegen 4 Uhr läuft im Bereich Weidensees im Landkreis Bayreuth ein größerer Polizeieinsatz. Mehrere Streifen fahnden nach Personen, die sich nach ihrer Flucht mit einem Fahrzeug möglicherweise noch dort aufhalten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Bereich Weidensees keine Anhalter mitzunehmen. Verdächtige Personen sollen umgehend über den Polizeinotruf 110 gemeldet werden.

Nach derzeitiger Einschätzung der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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