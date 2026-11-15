Polizei fahndet nach Flucht in Weidensees

Seit Sonntag gegen 4 Uhr läuft im Bereich Weidensees im Landkreis Bayreuth ein größerer Polizeieinsatz. Mehrere Streifen fahnden nach Personen, die sich nach ihrer Flucht mit einem Fahrzeug möglicherweise noch dort aufhalten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Bereich Weidensees keine Anhalter mitzunehmen. Verdächtige Personen sollen umgehend über den Polizeinotruf 110 gemeldet werden.

Nach derzeitiger Einschätzung der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

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