Nach Einbruch bei Goldhändler: Polizei fahndet in Weidensees

Nach dem Einbruch bei einem Goldhändler in Bayreuth fahndet die Polizei im Bereich Weidensees nach drei Tatverdächtigen, die zu Fuß geflüchtet sind.

Gegen 3.40 Uhr rammten bislang unbekannte Täter mit einem schwarzen Mercedes das Geschäft in der Carl-Schüller-Straße. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die drei Täter mehrere Wertgegenstände und flüchteten anschließend mit einer grauen Mercedes A-Klasse.

Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug auf der A9 in Richtung Süden und nahm die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Weidensees verließen die Tatverdächtigen die Autobahn. In einem Waldstück ließen sie die Mercedes A-Klasse zurück und flüchteten zu Fuß.

Mehrere Polizeistreifen suchen nach den Tatverdächtigen. Unterstützt werden sie von einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden. Nach derzeitiger Einschätzung besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Polizei bittet darum, in der Region keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen sofort über den Polizeinotruf 110 zu melden. Zeugen des Einbruchs oder der anschließenden Flucht können sich unter der Telefonnummer 0921/5060 bei der Kriminalpolizei Bayreuth melden.

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