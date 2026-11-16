Hackerangriff auf digitales Bürgerkonto des Bundes

Hacker haben mit einem groß angelegten Angriff versucht, auf die digitalen Bürgerkonten des Bundes zuzugreifen. Das bestätigte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) dem „Handelsblatt“. „Dem BSI ist ein IT-Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit Konten der BundID bekannt“, sagte ein Sprecher der Behörde.

Die Angreifer versuchten demnach in großem Umfang, sich bei Nutzerkonten anzumelden. „Dabei ist es zu automatisierten, massenhaften Login-Versuchen in BundID-Konten gekommen“, erklärte der BSI-Sprecher. Die Attacke hatte unmittelbare Folgen für die Nutzer. Durch fehlgeschlagene Login-Versuche seien Konten gesperrt, automatisierte Mails ausgelöst und die Kontoinhaber zu einem Passwort-Reset aufgefordert worden, teilte die Behörde mit.

Die BundID ist ein von der Bundesregierung bereitgestelltes, zentrales Nutzerkonto für Verwaltungsleistungen. Nach der Erstellung eines persönlichen Kontos kann man sich damit auf der Webseite einer Behörde einloggen. Die Behörde erhält dann Daten wie Name und Adresse des Nutzers, womit Anträge vorausgefüllt werden können.

Nach Angaben des BSI konnte die Attacke mithilfe von Gegenmaßnahmen abgewehrt werden. Welche technischen Maßnahmen ergriffen wurden und wie viele Bürgerkonten betroffen waren, teilte das BSI nicht mit. Zu der Frage, ob die Angreifer tatsächlich Zugang zu den Konten erlangten, erklärte die Behörde: „Auf eine Kompromittierung von BundID-Konten gibt es derzeit keine Hinweise.“