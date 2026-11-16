Hochschulen haben weniger wissenschaftliches Personal

An den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken sind zum Jahresende 2025 rund 809.400 Personen beschäftigt gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, waren das 0,5 Prozent oder rund 3.700 Personen mehr als Ende 2024.

Dabei beschränkte sich der Beschäftigungszuwachs ausschließlich auf den nicht-wissenschaftlichen Bereich. Dort waren Ende 2025 etwa 389.200 Personen beschäftigt und damit 2,6 Prozent mehr als Ende 2024. Im wissenschaftlichen Bereich sank gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zum wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen zählten Ende 2025 rund 420.200 Beschäftigte (2024: 426.200). Bezogen auf die 2.864.200 Studierenden im Wintersemester 2025/2026 kamen somit auf eine Lehrperson rechnerisch 6,8 Studierende. Das waren etwas mehr als im Vorjahr mit 6,7 Studierenden je Lehrperson.

Mit 135.200 Beschäftigten war ein Drittel (32 Prozent) des wissenschaftlichen Hochschulpersonals Ende 2025 als Gastprofessoren, Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte nebenberuflich tätig und zwei Drittel (68 Prozent oder 284.900 Personen) waren hauptberuflich im wissenschaftlichen Bereich beschäftigt. Dazu gehörten unter anderem rund 52.300 Professoren und etwa 217.500 wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Professoren um 0,5 Prozent, die Zahl der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter blieb nahezu konstant.

Insgesamt waren Ende 2025 rund 185.700 Beschäftigte beziehungsweise 65 Prozent des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich befristet und 99.300 (35 Prozent) unbefristet tätig. Eine Vollzeitbeschäftigung übten 172.900 Personen (61 Prozent) des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich aus, eine Teilzeitbeschäftigung 112.000 (39 Prozent).

Gut ein Drittel der Beschäftigten im nicht-wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen (129.700) gehörte Ende 2025 zum Verwaltungspersonal. Dessen Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten des Pflegepersonals stieg gleichzeitig um 3,2 Prozent auf 93.500, die des technischen Personals um 1,0 Prozent auf 62.100. Zum nicht-wissenschaftlichen Bereich gehören außerdem unter anderem Auszubildende, Bibliothekspersonal, sonstige Hilfskräfte sowie Praktikanten.