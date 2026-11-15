Zahl psychisch kranker Soldaten deutlich gestiegen

Die Zahl der Bundeswehr-Soldaten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder einer anderen psychischen Erkrankung hat im vorigen Jahr deutlich zugenommen. Das berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ unter Berufung auf den Beauftragten des Verteidigungsministeriums für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte, Peter Zimmermann.

Man mache jedes Jahr eine Erhebung, wie viele psychisch kranke Soldaten sich in den Bundeswehrkrankenhäusern und Facharztzentren vorgestellt haben, sagte er dem RND. „Und da haben wir von 2024 zu 2025 einen erheblichen Anstieg festgestellt. Die Zahl der psychisch Erkrankten mit posttraumatischer Belastungsstörung ist um etwa 50 Prozent gestiegen – von 186 auf 279 – und die derjenigen mit anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen um etwa 40 Prozent. Hier gab es 2024 genau 112 Meldungen, 2025 waren es 159. Die Zahl der Betroffenen ist also insgesamt von 298 auf 438 gewachsen. Das ist eine ganze Menge.“

Zwar könne eine Ursache darin liegen, dass die statistische Erfassung vereinfacht worden sei, so Zimmermann. „Wesentlicher scheint mir aber, dass wir im Moment Trigger haben – also Bilder aus dem Iran- oder dem Ukraine-Krieg, die dazu führen, dass sich bei betroffenen Bundeswehr-Soldaten Symptome verstärken und sie sich in Behandlung begeben.“ Das rufe bei Betroffenen, die in Afghanistan, Kosovo oder Mali im Einsatz waren, Erinnerungen wach. „Dabei wirkt sich die Angst vor Stigmatisierung oft negativ aus. Die Betroffenen fürchten, von ihren Kameraden nicht mehr ernst genommen zu werden, keine Karriere mehr machen zu können oder als Weichei zu gelten, wenn sie mit psychischen Problemen zum Arzt gehen. Dazu kommen Ängste vor der Familie. Diese Befürchtungen sind zwar nicht mehr berechtigt. Aber in den Köpfen der Leute ist das oft noch so drin.“

Die Briten hätten festgestellt, dass zwischen dem eine psychische Störung auslösenden Ereignis und der Behandlung im Schnitt 13 Jahre vergingen, sagte der Facharzt für Psychiatrie dem RND. „In der Bundeswehr sind es zwar nur 4 bis 5 Jahre. Aber auch das ist deutlich zu lang. Die Leute müssen eher kommen.“

Zimmermann plädierte dafür, neben den aktiven Soldaten die mehr als 800.000 Veteranen in den Blick zu nehmen, von denen Schätzungen zufolge zwischen 250.000 und 400.000 in einem Auslandseinsatz gewesen seien, und gezielter mit zivilen Psychotherapeuten zusammenzuarbeiten. „Die Bundeswehr vergibt jedes Jahr 6.000 bis 8.000 ambulante Psychotherapien an zivile Therapeuten“, sagte er. „Wenn es zu einer Landes- und Bündnisverteidigung kommen sollte – was Gott verhüten möge -, dann wird sich diese Zahl deutlich potenzieren. Deswegen ist es besonders wichtig, auch den zivilen Bereich besser vorzubereiten.“