Grüne suchen weiter überparteilichen Kandidaten für Sachsen-Anhalt

Die Grünen halten daran fest, einen überparteilichen Kandidaten für die für Dezember geplante Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt zu finden. Bereits in dieser Woche sollen dazu konkrete Gespräche stattfinden.

Grünen-Chef Felix Banaszak sagte der „Rheinischen Post“: „Unser Ziel war, ist und bleibt, eine rechtsextreme Regierung in Sachsen-Anhalt zu verhindern.“ Ulrich Siegmund (AfD) habe für die Wahl zum Ministerpräsidenten keine eigene Mehrheit im Landtag. Deshalb suche man gemeinsam mit der SPD weiterhin nach einem „geeigneten überparteilichen Kandidaten“ für das Amt des Ministerpräsidenten und suche „dazu auch das Gespräch mit den anderen demokratischen Fraktionen“, so Banaszak weiter.

Diese Suche sei konkret. Es gebe Gespräche und Verabredungen zu Gesprächen auch schon in der nächsten Woche. Wie man sich bei der Wahl verhalte, entscheide man, wenn alle Karten auf dem Tisch lägen. Man versuche bis zur letzten Minute alles, um eine rechtsextreme Regierung zu verhindern. Banaszak sagte: „Wir wählen Ulrich Siegmund nicht zum Ministerpräsidenten.“